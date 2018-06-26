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比利時小魔獸盧卡庫 球隊練球缺席

聯合報 記者曾思儒╱即時報導
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盧卡庫。 美聯社
盧卡庫。 美聯社
本屆世足已經攻進4球的比利時隊球星「小魔獸」盧卡庫，今天卻缺席球隊練球，使分組最終戰碰英格蘭缺席的機率又提升不少。

比利時前2戰都獲勝，和同樣6分積分的英格蘭確定雙雙晉級，比利時教頭馬丁尼茲已預告，和英格蘭的G組龍頭之爭將更換陣容，除門將外的10名選手先發全部更換也是選項之一；此戰將在台灣時間29日凌晨2點登場。

馬丁尼茲提到，現階段對他來說，找到更多能把握機會的可用之兵才是首要重點，「在這階段，沒人是理所當然可以獲得位置，這是為何我們要這樣做，所以，這的確是可行方案。」

前兩戰都「梅開二度」的盧卡庫，是世足賽自1986年阿根廷傳奇球星馬拉度納後，第一位連2戰都有2顆以上進球的選手，目前4球也僅落後英格蘭隊長凱恩的5球，不過「金靴獎」並非盧卡庫今年賽事的動力。

「我重申，我對進球榜首位沒什麼興趣，我的目標是和球隊盡可能走得愈遠愈好，如果我的盡情能做出貢獻就更好了。」他也提到，能和馬拉度納齊名是種榮幸，「但他曾贏得世足賽，我卻一無所有，我會繼續腳踏實地，球隊贏球才是我的興趣所在。」

盧卡庫也提到，球隊晉級後「放鬆但仍持續精進」，球隊不過晉級第二輪，還有很長的路要走，期待和這批「黃金世代」球員一同創下隊史新頁。

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