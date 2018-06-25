不爭金靴 哥倫比亞「J羅」神助攻

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-06-25 10:28 用LINE傳送

J羅拚助攻王。 美聯社 哥倫比亞明星中場「J羅」羅德里格斯（James Rodriguez）在本屆世足不爭金靴改拚助攻王，25日迎戰波蘭送出兩助攻，3：0讓波蘭成為本屆首支淘汰的歐洲球隊。羅德里格斯近兩屆世足賽出賽7場，參與10顆進球，攻入6球、4次助攻，貢獻度在各國好手中居冠。

上屆巴西世足賽大放異彩包辦金靴獎和最佳進球，「J羅」今年世足賽前掛傷號，首戰表現平平，第2輪總算一展真本事，狠狠比下波蘭當家前鋒萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）。

第40分鐘角球機會，「J羅」先漂亮助攻餵給門前的米納（Yerry Mina），讓米納輕鬆頭錘打破僵局，第75分鐘哥倫比亞抓到機會快速反擊，「J羅」跑動中又一精準助攻，送到夸達拉多（Juan Cuadrado）腳前，夸達拉多起腳射門攻入第3球，哥倫比亞兩屆世足賽至今14顆進球，10顆與這位26歲「黃金左腳」有關。

羅德里格斯不居功，看到老將法爾考（Radamel Falcao）進球比自己進球還開心，32歲的法爾考上屆世足因傷缺陣，第70分鐘接獲昆特羅（Juan Quintero）助攻破門，攻入生涯首球一償宿願。

羅德里格斯說，「4年前他缺席，如今他與我們並肩作戰，他值得這顆進球。他努力訓練只為了站上世界盃殿堂，這顆進球他等了4年了。」

獲勝的哥倫比亞位居H組第3，小組賽末役對塞內加爾沒有輸球本錢，教頭佩克曼（Jose Pekerman），「勝利令我們更堅強，但不會使我們昏頭。我們還要持續進步，展現拚晉級的企圖心，帶著信心走下去。」