「根本是摔角」 塞隊不滿VAR判決上訴

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-06-24 12:51 用LINE傳送

米特羅維奇(左)。 美聯社 本屆俄羅斯世足首度啟用VAR（影像助理裁判）爭議不斷，繼埃及足協後，塞爾維亞也對VAR使用準則大表不滿，認為連兩場對哥斯大黎加和瑞士球隊吃足悶虧，損失12碼踢罰機會，向FIFA正式提出上訴。

塞爾維亞昨日1：2不敵瑞士，晉級16強又添變數。爭議判決出現在下半場，前鋒米特羅維奇（Aleksandar Mitrovic）禁區內遭瑞士兩位球員利希史坦拿（Stephan Lichtsteiner）、沙爾（Fabian Schar）出手擒抱，被塞爾維亞認為足夠罰12碼球，但德國籍主裁判布里希（Felix Brych）不予理會，且VAR同樣沒有異議，讓塞隊大為光火。

塞隊教頭克拉史塔切克（Mladen Krstajic）賽後不願對判決多談，但足協副主席米路斯域（Savo Milosevic）要為國家隊討公道，「我能理解裁判有可能沒看到，這也是為什麼我們需要VAR。兩場比賽出現兩次關鍵判決太超過了，這可是世界盃。我們已經正式向官方提出上訴。」

前英格蘭名將里歐費迪南(Rio Ferdinand)也為塞爾維亞抱屈，「這一定得看VAR，我不懂VAR小組怎麼判定，但他們必須檢討自己，因為這等同於兩個人對米特羅維奇摔角。這根本就是搶劫，不可思議。」