青年運動首腦：所有船隻禁止為以色列提供補給 否則將被攻擊
葉門叛軍「青年運動」首腦胡提9日聲稱，該武裝團體將鎖定所有為以色列提供補給，或運輸貨物至以色列有關的船隻，無論屬於哪家公司或航向哪個目的港。
胡提說，此舉旨在報復以色列侵略加薩走廊南部的拉法市，是針對敵人的「第4階段」報復措施。
胡提還說，自現在起，青年運動也正思考升高報復，進入第5及第6階段，「我們對敵人擁有非常重要又敏感，而且深具影響力的選項」。
路透9日報導說，青年運動近幾月來在紅海發動的攻擊，已擾亂全球運輸，迫使各企業繞更遠航程，改道非洲南部外海，並為此付出更高成本，也更令人擔憂以哈戰爭恐蔓延破壞中東地區穩定。
為因應青年運動對紅海航運的攻擊，美國與英國已執行多次空襲該團體目標的行動。
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