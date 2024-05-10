荔枝椿象炸來吃？ 食藥署：非法定可食昆蟲

中央社／ 嘉義縣9日電
荔枝椿象是國內果樹荔枝害蟲，林業及自然保育署嘉義分署觸口自然教育中心去年首次舉辦昆蟲料理，捕捉荔枝椿象轉化成創意料理。圖／林業保育署嘉義分署提供
荔枝椿象是國內果樹荔枝害蟲，林業及自然保育署嘉義分署觸口自然教育中心去年首次舉辦昆蟲料理，捕捉荔枝椿象轉化成創意料理。圖／林業保育署嘉義分署提供

林業署4月27日舉辦「呷蟲王者」活動油炸荔枝椿象，因荔枝椿象非法定食用昆蟲，食藥署與嘉縣衛生局派人關切並宣導。衛生局今天表示，當天活動沒有人吃荔枝椿象。

林業及自然保育署嘉義分署4月27日於觸口自然教育中心舉辦「呷蟲王者」課程活動，將荔枝椿象轉化成創意料理，帶領學員瞭解如何利用昆蟲生長繁殖快速的特性，緩解人口膨脹與氣候變遷造成糧食生產危機。

嘉義縣衛生局長趙紋華告訴中央社記者，因民眾陳情食藥署，指林業署活動有違法嫌疑，食藥署轉衛生局協助調查。因荔枝椿象蟲、卵為食安法未公告可食用的食材，當天派員到現場是擔心林業署烹煮供人食用，經查當日未提供食用。

林業署嘉義分署副分署長李定忠說，當天食藥署會同衛生局人員到場了解上課過程，檢視課程簡報、訪談教師、課程錄影拍照，並口頭說明非傳統性食品原料注意事項等。

李定忠表示，因國內僅通過3種可食用昆蟲食材（蜂蛹、蟬蛹及一種特定螞蟻），食藥署請自然教育中心調整課程內容。

李定忠強調，「呷蟲王者」活動初期規劃及行銷雖以荔枝椿象移除後入菜來發想，但課程前皆依法規調整內容，教導學員改以烹飪蜂蛹為主。

此外，李定忠說，課程結束前由環教師示範油炸荔枝椿象的方法，並再次說明及提醒學員非法規規範內的昆蟲不能食用，學員也沒有吃油炸荔枝椿象。

荔枝椿象 衛生局 食藥署

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