總統府發言人內定主播郭雅慧 李問負責國際媒體

總統當選人賴清德520就職，知情人士今天表示，總統府發言人內定由賴清德總統競選團隊發言人郭雅慧、民進黨國際部主任李問出任；府發言系統將由郭雅慧主導，李問協助國際媒體，520交接小組預計下週對外公布。

總統當選人賴清德日前宣布由前屏東縣長潘孟安出任總統府秘書長，知情人士晚間表示，總統府人事布局部分，潘孟安任總統府秘書長、郭雅慧出任發言人是最早敲定，近日獲徵詢的李問，出任總統府發言人後，民進黨國際部主任將另覓適合人選。

郭雅慧是政治大學傳播研究所碩士，曾為三立電視假日「台灣大頭條」主播、「台灣亮起來」、「文創Life」等電視節目主持人兼製作人，2024總統大選期間，擔任賴清德競選總部發言人，擁有包括2017、2018年總統府國慶大典主持人等多項活動經歷。

負責多屆國慶大典的國慶籌備委員會處長曹守成回憶當年邀請郭雅慧擔任國慶典禮主持人經過說，國慶大典最早沒有「主持人」，而是著重唸稿的「勵志播報」，大多由軍官、教官擔任；為了一改相對單調與制式的形式，慶籌會開始討論如何調整，並著手尋覓主持人選。

曹守成透露，當時有很多人熱心提供名單，但慶籌會發現當時已獨當一面主持節目、播報新聞的郭雅慧，認為非常適合，於是邀請郭雅慧作為更改作法的第一位主持人。

他回憶，郭雅慧非常專業與謙虛，接下任務後，積極與籌備團隊討論、請益，任何細節都不放過，第一次上場的表現，就讓現場所有人驚艷；而第2次接下主持要職，郭雅慧仍不改初心、謙虛請益，「還是用這樣的心情面對國慶大典」。

曹守成說，郭雅慧不只是首位國慶主持人，此後更擔起「種子教師」身分，往後每一年更換主持人，都會請郭雅慧與年輕主持人做經驗分享；他認為，郭雅慧的語言、思維與條理清晰，完全可以勝任總統府發言人角色。