沙基里第90分鐘絕殺 瑞士2：1逆轉勝塞爾維亞

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導 2018-06-23 04:16 用LINE傳送

瑞士沙基里（Xherdan Shaqiri）帶球單人直闖，為瑞士踢進第2分，以2：1逆轉擊敗塞爾維亞。 路透社

E組前一場巴西以2：0擊敗哥斯大黎加，塞爾維亞 對瑞士 一戰拿下勝利就可確保晉級16強，不過瑞士靠著沙基里（Xherdan Shaqiri）、賈卡（Granit Xhaka）各進一球，以2：1逆轉，塞爾維亞成為本屆首支先進球但輸掉比賽的球隊。

E組前兩輪打完形成3搶2局面，巴西、瑞士同為4分積分，巴西靠著淨勝球暫居第一，塞爾維亞則拿下3分，下一戰瑞士將對上已遭淘汰的哥斯大黎加，巴西則要與塞爾維亞短兵相接。

開賽才5分鐘，塞爾維亞就率先進球，塔迪奇（Dusan Tadic）從右路突破，傳中高吊到球門前，米特羅維奇（Aleksandar Mitrovic）在有人看管下，仍頭錘破網。

上半場瑞士佔據63%的盤球時間，不過兩隊雖然都創造不少射門機會，但塞爾維亞10次射門、3次射正都比瑞士多，防守上也十分兇悍，光上半場就吞下3張黃牌。

瑞士在下半場52分鐘將比分扳平，沙基里先在右路嘗試射門，被後衛擋下，球彈向左路，賈卡從禁區外起腳長射，打進球門對角線深處，讓守門員完全來不及反應；長射是賈卡的拿手領域，他為瑞士射進10球，其中有5球都從禁區外射門。

下半場瑞士錯過不少進球機會，第58分鐘，沙基里射門中柱，不過第90分鐘終於保握機會取得領先，靠著防守斷球，前方的沙基里帶球單人直闖對方前場，抓到後衛、守門員的剷球空檔，踢進代表瑞士的第21顆進球。