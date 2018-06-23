奈及利亞踢退冰島 阿根廷重燃晉級希望

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-06-23 02:48 用LINE傳送

前鋒穆沙（Ahmed Musa）為奈及利亞踢下2分，以2：0擊敗冰島。 路透社

「非洲雄鷹」奈及利亞在今天出戰冰島的比賽中，靠著前鋒穆沙（Ahmed Musa）下半場梅開二度，以2：0擊敗冰島，不僅自己保住了晉級16強賽的機會，還讓原本陷入淘汰危機的阿根廷也重燃一絲希望，加上尚未出局的冰島，D組第二張門票將形成3搶1的局面。

在今天奈及利亞與冰島比賽前，D組僅有取得2連勝的克羅埃西亞確定提前取得16強資格，而僅拿下1和1敗的阿根廷雖然尚未出局，但必須寄望奈及利亞擊敗冰島，讓3隊形成大亂鬥的局面。

而在今天的比賽中，奈及利亞雖然在上半場受制於冰島防守未有任何射門機會，但下半場他們改變進攻策略，透過長傳與前鋒快速盤球推進，製造冰島後防的壓力，並由穆沙在第49和75分鐘梅開二度，最終以2：0擊敗冰島，保住了晉級的希望，也讓阿根廷有望在最後一戰翻盤。

D組的最後兩場賽事將在台灣時間下周二凌晨兩點同時開踢，其中以積分3分在分組排名第2名的奈及利亞將對上阿根廷，冰島則將與提前晉級且主力可能輪休的克羅埃西亞正面交鋒。

其中奈及利亞如擊敗阿根廷將直接取得16強門票，如遭阿根廷踢平，而冰島也擊敗克羅埃西亞，那積分同為4分的兩隊將比較淨勝球；而阿根廷與冰島想要晉級16強，則必須要在最後一戰皆贏球，如兩隊都贏球積分將同樣為4分，同樣必須要比較淨勝球，如淨勝球相同則將再比較雙方進球數。