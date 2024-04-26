民進黨布局2026？陳建仁1年內7度到宜蘭 綠營曝原因

行政院長陳建仁今天到宜蘭考察台2庚線延伸、鐵路高架化等交通建設，這是他過去1年來第7度到宜蘭；綠營票倉員山鄉議員補選失利後仍加強經營，外界認為綠營劍指2026意味濃，綠營地方人士指出，2026人選都還沒定下，陳揆此行應是卸任前的收尾。

綠營今年初在宜蘭雙雙贏下總統和立委選舉，氣勢大振，負責操盤的陳金德喊出「2026奪回縣長」；豈料不到3個月風雲變色，本月13日員山鄉縣議員補選，綠營支持的候選人藍萬義意外以200餘票之差輸給藍營力挺的黃雯如，員山鄉30年來第一次沒有綠營議員。

另一方面，綠營仍在極力經營。陳建仁去年5月開始頻繁到宜蘭，5月初視察蘇澳溪分洪工程，8月下旬視察羅東國小通學廊道，10月底視察仁澤地熱發電廠，11月視察社會住宅倉前安居動工，今年2月初訪視宜蘭監獄，3月到林業文化園區出席植樹節，今天則分別視察2項交通建設進度。

陳建仁頻繁到宜蘭考察公共工程，難免令人聯想，綠營是否欲提前布局2026？尤其即將接任公共工程委員會主委的前代理縣長陳金德，也是2026綠營的熱門人選，若能順利接棒現任主委吳澤成，無疑會有更多籌碼在2年後投入選戰。

綠營地方人士認為，談2026人選為時尚早，主委選舉5月26日結果出爐，代表正國會的縣議員謝燦輝，以及新賴系的邱嘉進，誰當選主委會對2026縣長人選產生重要影響；陳金德固然是潛在人選，前立委陳歐珀、宜蘭市前市長江聰淵乃至冬山鄉長林峻輔等人都有可能性。