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富士山絕美打卡景點恐消失！遊客太多生亂象 惹怒居民出招反制

聯合新聞網／ 綜合報導
河口湖車站前的LAWSON便利商店是知名打卡點。圖／讀者提供
河口湖車站前的LAWSON便利商店是知名打卡點。圖／讀者提供

富士山是日本的知名地標，為了拍出美麗的打卡照，大家都會努力地尋找適合的拍攝地點。其中，河口湖車站前的LAWSON便利商店作為著名打卡點，吸引了許多遊客。這也使當地居民不堪其擾，只能想辦法讓富士山「消失」。

河口湖車站前的LAWSON便利商店由於背後完全沒有任何電線桿、房屋阻擋，能夠毫無阻礙地欣賞富士山的美景，常常吸引大批遊客在此拍照。據日媒TBS NEWS DIG報導，這間便利商店吸引了來自世界各地的遊客。有德國遊客表示：「便利商店的藍白色和山頂雪的顏色很相配。看到Lawson，我就覺得這裡是拍富士山的好景色。」

不過，正因為遊客太多，各類亂象也隨之而來，大量的遊客帶來大量的垃圾，當地牙科診所的副院長表示：「我們每天早晚都會撿垃圾，但是便利商店的飯盒和菸頭太多了，垃圾袋都裝滿了。」

此外，還有人一直坐在便利商店停車場的路邊吃東西導致交通受阻，甚至有人駕駛私家車闖入私人土地，令當地民眾深受困擾。

於是當地居民決定展開一項「黑網」計劃，打算架設一個高約2.5公尺、寬約20公尺的黑色布幕遮住富士山，「即使伸手也完全拍不到照片」，來趕走來拍照的遊客。附近的居民表示這也是無奈之舉，他們曾經也安排過保全來維持秩序，但是成效不佳。他們也希望有一種適合方式能創造一個雙贏的局面。

工程預計在本月30日就開始施工，最快5月1日完成，屆時這一富士山打卡勝地恐會消失。

當地居民打算架設一個高約2.5公尺、寬約20公尺的黑色布幕遮住富士山。圖／翻攝自日本媒體TBS NEWS DIG
當地居民打算架設一個高約2.5公尺、寬約20公尺的黑色布幕遮住富士山。圖／翻攝自日本媒體TBS NEWS DIG

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