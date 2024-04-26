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地震神助攻！睡前吵架「男友半夜衝進房抱緊她」 妹子超感動

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，原本和男友吵架分開睡，凌晨時突然地震，沒想到男友仍第一時間衝進房保護她，讓她十分感動。圖／Ingimage
一名女網友分享，原本和男友吵架分開睡，凌晨時突然地震，沒想到男友仍第一時間衝進房保護她，讓她十分感動。圖／Ingimage

4月3日花蓮強震後餘震不斷，23日凌晨更連續發生規模6.0、6.3地震，全台皆有感。一名女網友分享，她和男友睡前吵架，兩人冷戰後分開睡覺，怎料半夜2點突然地震，男友竟立刻衝進房間用身體抱住她，讓她超級感動，兩人也決定和好，感情更加升溫。

原PO在Dcard發文表示，22日晚上睡前跟男友吵了一架，兩人雖然有在床上談了一下，但男友最後還是獨自跑去睡客廳沙發，她一個人在床上越想越氣，帶著委屈入睡。

沒想到，凌晨突然發生大地震，由於他們住在高樓層，搖晃十分劇烈，原PO瞬間被地震驚醒。就在此時，她看到男友已經從客廳飛奔進房間，「中間還因為太晃他直接跌倒在地，然後他衝過來趴在我身上抱著我，跟我說『不怕不怕，我保護你，我在我在』」，讓原PO感動不已。

地震停止後，男友默默爬上床抱著原PO睡覺，後來餘震原PO被嚇醒時，男友也都早已抱緊她、護住她的頭，安撫她的情緒。早上起床後，原PO詢問「那我們和好嗎？」，男友點頭答應，並笑著表示「地震很會助攻」。這起地震也讓原PO忍不住表示，「感覺好像更喜歡他了一點」。

貼文一出，網友紛紛表示「好有愛」、「好可愛的畫面」、「真的很可愛」、「感謝地震」、「地震的時候我男友在洗澡，也是直接衝進來護住我，只不過他是全裸」、「遇事才知道誰是真心的，吵架可以，但別冷戰太久，你們一定還是很相愛的啊」、「地震來的時候男朋友一個轉身把我抱在懷裡，當下發現我更愛他了」。

兩性關係 地震 男友 花蓮強震

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