老舊建物全國之冠 北市消邀3國搜救隊無劇本震災演練

為加強防救災能力，台北市消防局今在北投區「河雙21號河濱公園」進行無劇本地震災害搶救演練，假定台北市5個行政區地震震度達5強至6弱，其中士林、北投區災損最嚴重，各搜救隊伍立即投入救災。

消防局表示，今於河雙21號河濱公園進行的救災演練，情境假定山腳斷層南段發生規模6.6地震，台北市5個行政區震度達5強至6弱，其中士林北投區災損最嚴重，各地發生建物倒塌、火災、車禍、大量傷患等待救助等，台北市政府立即成立災害應變中心，開設廣域救災支援集結據點，中央、各縣市及國外搜救隊伍順利進駐投入救災工作。

此次演練採「無劇本」方式進行，對於控制小組可能下達的狀況，參與演練人員事先並不知情，演習現場藉無線電、電話、安排演員模擬傷患等方式，直接對第一線人員下達臨時狀況，讓參演人員實際回報災情、擬定救援方式，實際執行應變作業，驗證各項災害應變機制及作業規定的完整性和可行性，加強參演人員對於相關作業的熟悉度。

參加演練的搜救隊員說，此次演練無劇本，不像以往有事前預演，而是在今早9時接獲勤務指揮中心派遣「有房屋倒塌」後便出動到場救援，「感覺來真的，平時訓練的經驗變得格外重要」。

消防局指出，台北市老舊建物比例之高，為全國之冠，對於地震災害的韌性只會越來越低，除了透過持續不斷推動都市更新工作外，更須加強平日充分整備與演練，才能提升防救災能力，強化市民正確防災觀念，保障市民的生命財產安全。

消防局強調，大規模地震災害發生時，災害初期搜救能量十分重要，去年土耳其發生規模7.8強震時，台北市派出搜救隊趕赴重災區協助救災，偕同美國搜救隊運作分區協調中心；台北市今特別邀請美國加州洛杉磯郡國際搜救隊、新加坡民防部隊、日本東京搜救隊等3支國際救援隊伍，以及國軍憲兵202指揮部和53工兵群，於災害防救演習中與台北市搜救隊共同執行救援作業，強化共通性搜救作業能力。