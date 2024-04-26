快訊

連日雨勢不斷…彰化芬園鄉路樹疑因豪雨倒落 壓死路過郵差

開蓋驚見「整杯蟲」！21歲女喝機場販賣機咖啡 加護病房躺3天

台積電展雄威 台股上漲263點收20,120點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老舊建物全國之冠 北市消邀3國搜救隊無劇本震災演練

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

為加強防救災能力，台北市消防局今在北投區「河雙21號河濱公園」進行無劇本地震災害搶救演練，假定台北市5個行政區地震震度達5強至6弱，其中士林、北投區災損最嚴重，各搜救隊伍立即投入救災。

消防局表示，今於河雙21號河濱公園進行的救災演練，情境假定山腳斷層南段發生規模6.6地震，台北市5個行政區震度達5強至6弱，其中士林北投區災損最嚴重，各地發生建物倒塌、火災、車禍、大量傷患等待救助等，台北市政府立即成立災害應變中心，開設廣域救災支援集結據點，中央、各縣市及國外搜救隊伍順利進駐投入救災工作。

此次演練採「無劇本」方式進行，對於控制小組可能下達的狀況，參與演練人員事先並不知情，演習現場藉無線電、電話、安排演員模擬傷患等方式，直接對第一線人員下達臨時狀況，讓參演人員實際回報災情、擬定救援方式，實際執行應變作業，驗證各項災害應變機制及作業規定的完整性和可行性，加強參演人員對於相關作業的熟悉度。

參加演練的搜救隊員說，此次演練無劇本，不像以往有事前預演，而是在今早9時接獲勤務指揮中心派遣「有房屋倒塌」後便出動到場救援，「感覺來真的，平時訓練的經驗變得格外重要」。

消防局指出，台北市老舊建物比例之高，為全國之冠，對於地震災害的韌性只會越來越低，除了透過持續不斷推動都市更新工作外，更須加強平日充分整備與演練，才能提升防救災能力，強化市民正確防災觀念，保障市民的生命財產安全。

消防局強調，大規模地震災害發生時，災害初期搜救能量十分重要，去年土耳其發生規模7.8強震時，台北市派出搜救隊趕赴重災區協助救災，偕同美國搜救隊運作分區協調中心；台北市今特別邀請美國加州洛杉磯郡國際搜救隊、新加坡民防部隊、日本東京搜救隊等3支國際救援隊伍，以及國軍憲兵202指揮部和53工兵群，於災害防救演習中與台北市搜救隊共同執行救援作業，強化共通性搜救作業能力。

為加強防救災能力，台北市消防局今在北投區「河雙21號河濱公園」進行無劇本地震災害搶救演練，假定台北市5個行政區地震震度達5強至6弱，其中士林、北投區災損最嚴重，各搜救隊伍立即投入救災。圖／翻攝
為加強防救災能力，台北市消防局今在北投區「河雙21號河濱公園」進行無劇本地震災害搶救演練，假定台北市5個行政區地震震度達5強至6弱，其中士林、北投區災損最嚴重，各搜救隊伍立即投入救災。圖／翻攝
為加強防救災能力，台北市消防局今在北投區「河雙21號河濱公園」進行無劇本地震災害搶救演練，假定台北市5個行政區地震震度達5強至6弱，其中士林、北投區災損最嚴重，各搜救隊伍立即投入救災。圖／翻攝
為加強防救災能力，台北市消防局今在北投區「河雙21號河濱公園」進行無劇本地震災害搶救演練，假定台北市5個行政區地震震度達5強至6弱，其中士林、北投區災損最嚴重，各搜救隊伍立即投入救災。圖／翻攝
為加強防救災能力，台北市消防局今在北投區「河雙21號河濱公園」進行無劇本地震災害搶救演練，假定台北市5個行政區地震震度達5強至6弱，其中士林、北投區災損最嚴重，各搜救隊伍立即投入救災。圖／翻攝
為加強防救災能力，台北市消防局今在北投區「河雙21號河濱公園」進行無劇本地震災害搶救演練，假定台北市5個行政區地震震度達5強至6弱，其中士林、北投區災損最嚴重，各搜救隊伍立即投入救災。圖／翻攝
為加強防救災能力，台北市消防局今在北投區「河雙21號河濱公園」進行無劇本地震災害搶救演練，假定台北市5個行政區地震震度達5強至6弱，其中士林、北投區災損最嚴重，各搜救隊伍立即投入救災。圖／翻攝
為加強防救災能力，台北市消防局今在北投區「河雙21號河濱公園」進行無劇本地震災害搶救演練，假定台北市5個行政區地震震度達5強至6弱，其中士林、北投區災損最嚴重，各搜救隊伍立即投入救災。圖／翻攝
為加強防救災能力，台北市消防局今在北投區「河雙21號河濱公園」進行無劇本地震災害搶救演練，假定台北市5個行政區地震震度達5強至6弱，其中士林、北投區災損最嚴重，各搜救隊伍立即投入救災。圖／翻攝
為加強防救災能力，台北市消防局今在北投區「河雙21號河濱公園」進行無劇本地震災害搶救演練，假定台北市5個行政區地震震度達5強至6弱，其中士林、北投區災損最嚴重，各搜救隊伍立即投入救災。圖／翻攝
為加強防救災能力，台北市消防局今在北投區「河雙21號河濱公園」進行無劇本地震災害搶救演練，假定台北市5個行政區地震震度達5強至6弱，其中士林、北投區災損最嚴重，各搜救隊伍立即投入救災。圖／翻攝
為加強防救災能力，台北市消防局今在北投區「河雙21號河濱公園」進行無劇本地震災害搶救演練，假定台北市5個行政區地震震度達5強至6弱，其中士林、北投區災損最嚴重，各搜救隊伍立即投入救災。圖／翻攝
為加強防救災能力，台北市消防局今在北投區「河雙21號河濱公園」進行無劇本地震災害搶救演練，假定台北市5個行政區地震震度達5強至6弱，其中士林、北投區災損最嚴重，各搜救隊伍立即投入救災。圖／翻攝
為加強防救災能力，台北市消防局今在北投區「河雙21號河濱公園」進行無劇本地震災害搶救演練，假定台北市5個行政區地震震度達5強至6弱，其中士林、北投區災損最嚴重，各搜救隊伍立即投入救災。圖／翻攝
為加強防救災能力，台北市消防局今在北投區「河雙21號河濱公園」進行無劇本地震災害搶救演練，假定台北市5個行政區地震震度達5強至6弱，其中士林、北投區災損最嚴重，各搜救隊伍立即投入救災。圖／翻攝
為加強防救災能力，台北市消防局今在北投區「河雙21號河濱公園」進行無劇本地震災害搶救演練，假定台北市5個行政區地震震度達5強至6弱，其中士林、北投區災損最嚴重，各搜救隊伍立即投入救災。圖／翻攝
為加強防救災能力，台北市消防局今在北投區「河雙21號河濱公園」進行無劇本地震災害搶救演練，假定台北市5個行政區地震震度達5強至6弱，其中士林、北投區災損最嚴重，各搜救隊伍立即投入救災。圖／翻攝
為加強防救災能力，台北市消防局今在北投區「河雙21號河濱公園」進行無劇本地震災害搶救演練，假定台北市5個行政區地震震度達5強至6弱，其中士林、北投區災損最嚴重，各搜救隊伍立即投入救災。圖／翻攝
為加強防救災能力，台北市消防局今在北投區「河雙21號河濱公園」進行無劇本地震災害搶救演練，假定台北市5個行政區地震震度達5強至6弱，其中士林、北投區災損最嚴重，各搜救隊伍立即投入救災。圖／翻攝
為加強防救災能力，台北市消防局今在北投區「河雙21號河濱公園」進行無劇本地震災害搶救演練，假定台北市5個行政區地震震度達5強至6弱，其中士林、北投區災損最嚴重，各搜救隊伍立即投入救災。圖／翻攝
為加強防救災能力，台北市消防局今在北投區「河雙21號河濱公園」進行無劇本地震災害搶救演練，假定台北市5個行政區地震震度達5強至6弱，其中士林、北投區災損最嚴重，各搜救隊伍立即投入救災。圖／翻攝
為加強防救災能力，台北市消防局今在北投區「河雙21號河濱公園」進行無劇本地震災害搶救演練，假定台北市5個行政區地震震度達5強至6弱，其中士林、北投區災損最嚴重，各搜救隊伍立即投入救災。圖／翻攝
為加強防救災能力，台北市消防局今在北投區「河雙21號河濱公園」進行無劇本地震災害搶救演練，假定台北市5個行政區地震震度達5強至6弱，其中士林、北投區災損最嚴重，各搜救隊伍立即投入救災。圖／翻攝
為加強防救災能力，台北市消防局今在北投區「河雙21號河濱公園」進行無劇本地震災害搶救演練，假定台北市5個行政區地震震度達5強至6弱，其中士林、北投區災損最嚴重，各搜救隊伍立即投入救災。圖／翻攝

北市 北投 地震 老屋

延伸閱讀

地震神助攻！睡前吵架「男友半夜衝進房抱緊她」 妹子超感動

模擬山腳斷層地震 北市進行大規模防災演練

演習勿驚慌！模擬山腳斷層地震 北投、士林今響國家級警報

手機響別慌！北市災防演習 明上午9點針對2區發國家級警報測試

相關新聞

扯！八德27歲警賭債纏身 受理詐騙案反將被害婦當提款機討150萬

時任桃市八德警分局大安派出所27歲警員林韋呈由於愛賭導致債務纏身，去年10月間受理洪姓婦人投資虛擬幣被詐752萬元案件時...

新竹物流貨櫃掉國道釀1死 警方尋獲物流車、駕駛棄車逃亡中

國道一號北向65公里桃園平鎮段今天凌晨5點許，先是發生新竹物流物流車自撞掉落貨櫃事故，後續造成約40歲的劉姓聯結車駕駛閃...

彰化連日雨勢不斷…芬園鄉路樹疑因豪雨倒落 壓死路過郵差

彰化縣連日雨勢不斷，芬園鄉彰南路1段609號前，今天中午12時27分許，發生路旁的黃花風鈴木倒落，壓到一名48歲騎機車路...

澄清湖相思樹重壓人命危 水公司初判：近日大雨加地震導致

近日暴雨襲台，高雄接連幾天雨勢不斷，今天上午10時許雨勢暫停時，1名李姓男子在澄清湖園區步道步行，突然有一棵路樹倒塌，李...

老舊建物全國之冠 北市消邀3國搜救隊無劇本震災演練

為加強防救災能力，台北市消防局今在北投區「河雙21號河濱公園」進行無劇本地震災害搶救演練，假定台北市5個行政區地震震度達...

鋰電池異常有「3訊號」電動車起火漸增 北市消防新技術強化火調力

台北市消防局因應近年電子產品普及，鋰電池應用範圍漸廣，也伴隨相應潛在事故風險，近日配合學界辦理鋰電池火災訓練課程，加強鋰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。