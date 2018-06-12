盧卡庫梅開二度 比利時熱身賽輕鬆勝

聯合報 記者曾思儒╱即時報導 2018-06-12 10:42 用LINE傳送

盧卡庫（Romelu Lukaku）在比利時的世足賽最後一場熱身賽梅開二度，進球後送上飛吻。 美聯社

盧卡庫 （Romelu Lukaku ）在比利時 的世足賽最後一場熱身賽梅開二度，助「紅魔鬼」以4：1擊敗哥斯大黎加 ，為下周登場的小組賽首戰壯大聲勢。

比利時在世足賽位於G組，第一戰將於台灣時間18日晚上11點和首闖世足賽的巴拿馬對陣；哥斯大黎加則位於E組，周日就要和塞爾維亞爭取首勝。

「紅魔鬼」在熱身賽最終戰，先前和葡萄牙對戰時受傷的後衛孔帕尼（Vincent Kompany）持續缺陣，明星中場阿扎爾（Eden Hazard）也在70分鐘時一拐一拐下場。

比利時主帥馬丁尼茲（Roberto Martinez）在賽後表示，阿扎爾下場時腳的狀況雖然不太好，但也補上一句「沒什麼好擔心的」，這位西班牙籍教頭說：「我很享受他的表現，他強壯又威風凜凜。」

此役由哥斯大黎加率先進球，但魯伊斯（Bryan Ruiz）24分鐘的破網，卻也是球隊唯一進球，梅爾坦斯（Dries Mertens）在第31分鐘助比利時扳平球數，之後「紅魔鬼」就接掌戰局，德布勞內（Kevin de Bruyne）和阿扎爾造成哥斯大黎加防守極大壓力，盧卡庫在第42分鐘破網超前，50分鐘再以頭槌建功，巴舒亞伊（Michy Batshuayi）64分鐘再補刀，沒有懸念帶走勝利。