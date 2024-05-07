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住在曾文水庫旁卻得抽地下水 大埔鄉民怨：像第三世界

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁（中）今天到大埔鄉參加基層座談會，盼實際解決地方需求。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（中）今天到大埔鄉參加基層座談會，盼實際解決地方需求。記者黃于凡／攝影

嘉義縣長翁章梁今到大埔鄉參加基層座談會，有民代反應，大埔鄉自來水取水口在龍蛟溪，現在缺水乾枯，改在附近打井取水，水質相當不好。居民怨住在水庫旁，用水卻像在第三世界，盼取水口改為曾文溪上游，穩定水量及水質。縣府表示，將研議處理。

大埔基層座談會今年首次邀請鄰長參加，今天參加人數逾百人，是有史以來最多的一次。縣長翁章梁表示，代表反應大埔鄉水質及水量問題，若現在鑽井位置取出水質較不好，會向自來水公司提出建議，另更改水源頭位置則由地方提案，交由縣府研議處理。

鄉民代表陳癸全說，現有龍蛟溪水源供應不穩定，夏季有雨時使用溪流伏流水，冬季乾旱時則由茄苳村3口深水井供水，像今年5月也險分區供水，且深水井抽取地下水的水質較硬，煮水後殘留許多雜質，建議把水源頭移往曾文溪上游，讓水質、水量都更穩定。

鄉長吳明勳說，為解決旱季缺水問題，水利署前年投入2千多萬元，在台3線333公里附近曾文溪床增設抽水站，採3段式抽取溪水，送至3公里外的大埔淨水場淨化處理，穩定提供自來水，也在水庫附近打井增加水源；目前多數地區水源夠用，將評估經費再討論。

吳明勳也說，近年新設西興村三腳石、和平村2鄰簡易自來水系統，和平村3、8鄰也完工將啟用，但西興村旱季仍有缺水問題，採專案繼續建置第二、三期簡易自來水系統，也會陸續完成坪林木瓜坑、永樂等地自來水工程，盼未來簡易自來水普及率達8成。

嘉義縣長翁章梁今天到大埔鄉參加基層座談會，盼實際解決地方需求。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今天到大埔鄉參加基層座談會，盼實際解決地方需求。記者黃于凡／攝影

大埔 曾文 水質

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