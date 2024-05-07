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文昌宮捐贈大型水箱消防車 蔣萬安：救災上定能發揮最大的效益

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片為臺北市長蔣萬安代表受贈大型水箱消防車，取自臺北市政府。
照片為臺北市長蔣萬安代表受贈大型水箱消防車，取自臺北市政府。

香火鼎盛的臺北市文昌宮為充實臺北市救災能量，於6日捐贈一輛近700萬元的大型水廂消防車，由臺北市長蔣萬安代表接受。

蔣萬安市長表示，文昌宮是他非常熟悉的地方，跟太太常來這邊，尤其周末有空的話，也會到文昌宮來拜拜。並特別感謝黃忠慶主委率領的文昌宮團隊，文昌宮是臺北市政府最重要的夥伴，這次捐贈給臺北市政府一輛近700萬元價值不菲的大型水箱消防車，具備許多先進的裝備，包括高達3,500公升的儲水量，而且有消防幫浦和多項的裝備，相信這輛水箱消防車加入後，未來在救災上一定可以發揮最大的效益。

蔣萬安強調，臺北市文昌宮一直以來市府最好的朋友，也是最有默契的夥伴。不管是疫情期間捐贈防疫物資，平時也捐贈很多的住宅警報器，還有自動的CPR儀器等等。而最讓他印象深刻是去年2月土耳其發生大地震時，當時臺北市即刻派出了二支搜救隊到土耳其進行相關的救災任務，隨隊有兩隻搜救犬，一隻叫Hugo，一隻叫Sato，而Sato就是2020年文昌宮全力協助市府消防局搜救隊從日本帶回來的5個月大的瑪利諾犬，現在已經成為臺北市搜救隊非常重要的一員。

聚傳媒

北市 搜救犬 蔣萬安

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