政院周四討論「打詐新4法」 騙愈多關愈久、三犯不得假釋

為加強遏止詐欺犯罪，行政院集結內政部、金管會、數位部等跨部會研議打詐專法，本周四將在行政院會通過並送交立法院審議，「打詐新4法」將採「騙得愈多、關得愈久」，給金融、電信、網路平台業者「避風港免責條款」，並引入「三振條款」，犯三次不得假釋。

行政院政務委員羅秉成今天接受網路節目《YahooTV齊有詞裡》訪問。他指出，隨著打詐腳步加速與進階，「打詐專法」同步修正打詐新4法，將配合明年打詐行動綱領2.0，若國會支持勢必能降低詐騙危害。

羅秉成表示，去年針對詐騙曾修訂刑法、投顧法、人口販運法等，但並無打詐專法，本次推動將採4法包裹齊送，「打詐新4法」包含「詐欺犯罪危害防制條例」、「洗錢防制法」、「科技偵查及保障法」、「通訊保障及監察法」。

羅秉成表示，打詐新4法將提供執法單位更多法律工具，同時讓上游業者也須負擔防詐責任義務，並給予「避風港免責條款」，業者不必擔心下架投放的詐騙廣告遭廠商求償；若要調客戶資料，業者會擔心若簽保密契約會有洩密責任，該法也能免除責任。

懲詐方面，羅秉成表示，本次將修法巨額加重罪，現行是1年以上、7年以下，刑度約2、3年，假釋2分之1就出來；本次修法若通過，未來巨額詐欺「騙得愈多、關得愈久」，騙1千萬就是3年起跳、最重關到10年。

另外，若3人做詐騙集團，加重其刑2分之1；假釋方面則引入「三振條款」，初犯關2分之1就出來，詐騙集團3分之2才能假釋，累犯要4分之3，犯三次不得條假釋。

羅秉成說明，打詐專法1加3，「科技偵查及保障法」將在法律明文規定可使用科技偵查；另外，現在歹徒已經不再使用電話，電話不僅要收費、還會監聽，都已改用通訊軟體，這次修訂「通訊保障及監察法」，將修正「網路流量紀錄」，將可透過網路流量紀錄、IP位置追蹤犯罪足跡。

羅秉成表示，這類模式已有國家在運用，但需要行政建制經費，因此給予法源依據。另外，「洗錢防制法」是加重其刑、虛擬貨幣，將以特別規定納管。

對於國會朝野對立，羅秉成表示，打詐國人深惡痛絕，民意也支持修法，希望政府在詐騙有所作為，過去在打詐1.0、1.5已有些許成效，希望能給予更多的法律工具、預算、人力，「期待國會生態不要影響大家關注的法案」。