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起死回生！全台4所私中解除專輔 教部：已無退場條例所列情形

起死回生！全台4所私中解除專輔 教部：已無退場條例所列情形

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部於下午召開「教育部第一屆私立高級中等以上學校退場審議會」第17次會議。本報資料照片
教育部於下午召開「教育部第一屆私立高級中等以上學校退場審議會」第17次會議。本報資料照片

台東縣育仁高中、公東高工，嘉義市興華高中、宏仁高中日前被教育部退場審議會列入專案輔導學校，若改善就解除專輔。今日教育部再次召開退場審議會，4所學校均依法解除專輔。

教育部下午召開「教育部第一屆私立高級中等以上學校退場審議會」第17次會議，由召集人教育部政務次長劉孟奇主持，本會全體應出席委員25人，出席委員人數達全體委員人數2/3。

本次會議審議未來學校財團法人台東縣育仁高級中等學校、嘉義市私立興華高級中學、宏仁學校財團法人嘉義市宏仁高級中等學校、台東縣私立公東高級工業職業學校等4校的免除專輔案。教育部表示，經本次退場審議會出席委員1/2以上同意，認定已無私立高級中等以上學校退場條例第6條第1項各款情形，免除列為專案輔導學校。

教育部

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