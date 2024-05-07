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中市府無人機是中國產品？ 交通局：廠商確認美國製

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員周永鴻（右）與曾朝榮，質疑交通局使用中國大陸品牌的無人機。交通局表示，廠商回應是美國產品。圖／周永鴻提供
台中市議員周永鴻（右）與曾朝榮，質疑交通局使用中國大陸品牌的無人機。交通局表示，廠商回應是美國產品。圖／周永鴻提供

台中市議員周永鴻今指出，交通局目前使用的Autel Robotics 品牌無人機為中國廠牌，極可能把市民大數據和市政資料奉送中國大陸政府，要求交通局儘速更換。交通局長葉昭甫說，廠商確定是美國品牌，當初簽約要求提供非大陸廠牌，如違約隨即停用，並索賠違約金。

周永鴻說，行政院2020年起因為資安考量，要求各級政府部門汰換包含無人機在內的中國製資通產品，否則可能遭廠商開後門，將數據及政府資料洩漏給中國政府。

周永鴻指出，交通局有3台無人機，品牌都是Autel Robotics，交通工程科有1台型號為Evo II Pro，停管處有2台Evo Lite+。

周永鴻說，Autel Robotics 是不折不扣的中國企業，公司總部設在深圳，品牌在中國無人機線上商場也寫明母公司是「深圳道通智能航空技術有限公司」。

周永鴻表示，極可能讓台中市民各種大數據及市政資料透過無人機直接傳到中國政府手上。交通局不該輕忽相關風險，儘速更換所有無人機。

交通局長葉昭甫說，向廠商詢問，對方強調是美國廠牌，交通局會追查，因雙方簽約內容明定因提供非中國大陸廠牌，如果違約將索賠違約金，馬上停用。

周永鴻 品牌 深圳

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