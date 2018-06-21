阿根廷vs.克羅埃西亞運彩情報 推薦克國受讓勝

RZS運彩封神榜 文／洛老師提供 2018-06-21 17:06 用LINE傳送

阿根廷幾乎成為梅西一人球隊，若得不到隊友支援恐怕，阿根廷恐怕難過讓分盤。 美聯社

梅西 一人獨稱難有作為 克羅埃西亞 受讓有利

比起阿根廷 靠梅西(Lionel Messi )獨撐，克羅埃西亞踢起球來更像一支球隊。前一戰的分析我們有提過，格子軍團擁有超強的中場戰力，和絕對著重攻擊的阿根廷相比這部分占有很大的優勢，在火力不如人的情況下得靠強大的控制力來尋求突破。

要說藍白軍真正的問題，其實是紙糊的防守，這點從搶先報單元我們就有談過，面對冰島的比賽也能隱約看出一些端倪。以全力搶攻壓制對手的代價，自然是後防容易出現漏洞，上一場久攻不下讓球員此役背負著無比的壓力，也許會因此心浮氣躁而讓對手有機可趁。

提到防守不能不盛讚一下克羅埃西亞，整隊平均身高184.4比阿根廷的175.2還高了將近10公分，空中完全是他們的天下，對手想調球攻門難度極高，只要能守住地面的切入突破，就很有機會掌控整個戰局。

綜合比較之下，阿根廷雖然擁有傲人的攻擊陣線，不過對手有強大的中場控制力和身材優勢的後防能夠和他們抗衡。心態上一邊該贏沒贏壓力無比巨大、另一邊則是先搶一勝好整以暇，這一來一往也會對戰局產生細微的影響，看好克羅埃西亞藉機得利。預測正確比分克羅埃西亞1-0、1-1、2-1。

本場主推：克羅埃西亞受讓過關

本場副推：正確比分克羅埃西亞1-0、1-1、2-1