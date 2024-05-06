鴻海營收重返5,000億大關寫最強4月 本季營運可望更上層樓

為了省去看盤的心力，不少投資人會選擇定期定額購入股票，作為長期投資的項目。有網友目前定期定額投資光寶科，獲利已達70%，因此正考慮分批賣出。有網友建議「超過100%再賣一半」，也有人建議「先賣掉原始張數，剩下的作為零成本投資」。

2023-06-14 13:35