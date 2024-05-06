鴻海營收重返5,000億大關寫最強4月 本季營運可望更上層樓
鴻海（2317）昨（5）日公布4月合併營收重返5,000億元大關、達5,109億元，為歷年最旺的4月，月增14.16%，年增19.03%，主要受惠AI產品拉貨動能增加，以及蘋果推出MacBook Air新品。
鴻海前四月合併營收1.83兆元，年減3.11%。鴻海訂5月14日舉行法說會，展望後市，鴻海表示，即便本季邁入傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期，能見度約與目前市場預期相當，本季營運仍可優於首季與去年同期。
鴻海表示，4月營收結構中，「電腦終端產品類別」較3月強勁成長，主因客戶拉貨動能較大。法人研判，相關動能來自蘋果MacBook Air新品。
鴻海指出，4月「消費智能產品類別」也顯著成長，反映客戶拉貨動能較大。「元件及其他產品類別」顯著成長是相關零組件出貨增加。「雲端網路產品類別」成長，主因AI雲端產品拉貨動能上揚。
與去年同期相較，4月「元件及其他產品類別」及「雲端網路產品類別」強勁成長，反映零組件出貨增加，以及AI雲端產品拉貨動能揚升，抵銷網通產品庫存調整的影響。
另外，4月「消費智能產品類別」較去年同期顯著成長，主因客戶拉貨動能較大；「電腦終端產品類別」較去年顯著成長，則是受惠於新產品上市。
前四月主要產品與去年同期相較，「元件及其他產品類別」及「雲端網路 產品類別」呈現強勁成長，主因零組件出貨增加，以及AI伺服器需求強勁。「電腦終端產品類別」則因PC市場需求穩定而約略持平。
「消費智能產品類別」則是衰退，主因大陸鄭州廠區去年受疫情影響，部份訂單推遲至去年首季生產，墊高基期。
市場聚焦鴻海AI業務近況，鴻海董事長劉揚偉先前已預告，上半年就可看到鴻海和輝達（NVIDIA）在AI工廠、AI智慧製造、AI智慧電動車等三大平台合作的進展。
法人看好，隨著AI應用持續擴大，可望帶動鴻海與輝達的GB200 AI伺服器出貨量逐步增長。鴻海上周五（3日）股價漲2元、收156元，外資買超逾2.2萬張，連二買。
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