高雄市公車好難搭？ 交通局預計9月路線全面調整

高雄市捷運及輕軌路網逐步完成，但公車似乎並未跟著進步，搭車率低落為許多市民所詬病。有議員提出公車5大問題，也建議可以台北市「他山之石」來改善。交通局表示會持續檢討，9月將進行全面性公車路線調整，改善公車路網。

市議員張博洋表示，高雄市公車多年來未大幅調整，存在五大問題，第一是許多路線過時且高度重疊，像輕軌樹德家商站有五條公車路線行經卻都與輕軌路線重疊；其次是命名與收費方式混亂，有八種公車與五種收費方式，太過複雜，像行經三民區的30號及紅30公車就容易混淆。

三是幹線公車在車體外觀、站牌識別、班次及班距等都與一般公車無異；四是班距過長、不準點、公車連班、app顯示與到站時間落差等問題，例如中華幹線等車時間從5分鐘到34分鐘都有；五是候車環境不佳，有站牌汙損破舊等問題。

張博洋提出相關解決方案，包括路線重新檢討，推動公車幹線化；縮短公車班距；加強公車與捷運、輕軌、台鐵轉乘；導入公車路線顏色識別辨識系統；提升候車環境等，滿足民眾搭乘需求。

市議員白喬茵表示，高雄市公車問題很多，早被台北、台中市狠狠甩在後面。明明有這麼多範例可抄，班距、路線等老掉牙的問題卻一直未改善，像台北早就將公車捷運化，路線圖都有不同顏色表示，一目了然。市府應該多聽民眾需要，參考其他城市做法進行改善。

樹德科大流通管理系副教授陳佳宏建議，市府近幾年透過刷卡票證等方式，取得民眾搭乘公車相關數據資料，亦陸續依此進行路線等調整。未來可多利用此資料來評估，進行整體路網改良，尤其是加密幹線公車，擴大服務民眾。

交通局表示，高雄市目前公車路線155條，乘客以高齡跟學生為主，第一季總運量較去年同期成長10.35%。市府會與公車業者持續檢討，包括把主要路線加密班車，次要路線車距變小、或調整為小黃計程車；候車空間等也都會進行檢討改善。預計9月將進行全面性公車路線調整，改善整體公車路網。