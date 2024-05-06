生醫10億營收俱樂部增至23家 大樹42億元稱冠

生策會近日公布生醫族群今年1季業績表現，上市櫃公司中，營收超過10億元的公司共有23家，比去年同期增加五家，凸顯台灣生醫產業營收破十億的家數已愈來愈多。

這些公司中，首季營收王是連鎖藥局大樹（6469）的42.02億元，其次是外銷學名藥廠美時的41.98億元，其餘上市櫃公司首季營收都低於30億元。今年首季上市櫃（不含興櫃）生醫企業營收成長動能最強的是藥華藥，年成長86.2%，成長表現排名第二的公司是軒郁，首季營收年增58.2%；今年首季業績衰退幅度最大的是保瑞藥業，首季營收年減40.2%，但在整個營收排名中仍居第三、達28.5億元。若把興櫃生技公司納入統計，其中晨暉生技首季營收年增106.36%，表現相對亮眼。

生醫族群首季營收規模前六大 圖／經濟日報提供

生策會統計2024年首季生醫上市、上櫃及興櫃共223家公司的營收，其中有128家較去年同期成長，衰退的有81家，另有一家公司營收持平，尚未有營收的公司達13家。

生策會分析，今年首季生醫上市公司營收前20名的公司中，營收超過10億元以上的公司共11家，較去年增加四家；生醫上櫃公司營收前20名的公司中，營收超過10億元以上的公司共12家，較去年增加一家。凸顯台灣生醫產業營收破10億的家數已愈來愈多，有趣的是上櫃公司表現勝過於上市公司，至於興櫃生技股各家營收都不足3.5億元。

在今年第1季的上市生醫公司中，營收年增逾15%的公司共六家，分別為藥華藥、視陽、望隼、神隆、台耀及晶碩；上市公司營收衰退超過15%的公司共四家，包括保瑞，泰博、佐登-KY及承業醫等；上櫃公司營收年增逾15%的公司僅有兩家，分別是軒郁、及聯合骨科；上櫃公司營收衰退逾15%的公司僅有大江一家公司。

興櫃公司營收年增逾15%的也有五家，分別為晨暉生技、友霖、醫影、立弘、及優你康；興櫃公司營收年減逾15%的公司則包括漢達、泰宗及麗彤三家公司。

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