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敏欣看球／不依賴旅歐球員 阿根廷命運交菜鳥門將

吳敏欣
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阿根廷在背水之役找來從未旅歐的球員阿尼守門。 美聯社
阿根廷在背水之役找來從未旅歐的球員阿尼守門。 美聯社
正所謂初生之犢不畏虎，在上一場主力門將卡巴列羅（Willy Caballero）出大包後，阿根廷把關鍵一戰的大門，轉交給了國際賽菜鳥阿尼（Franco Armani）把關，31歲的他大概做夢也沒想到，國家隊首役就是世界盃舞台，而且還是輸球就得打包的殊死戰。

生涯第一場為國出征，阿馬尼的表現中規中矩，擋下奈及利亞的2次射正，唯一失手就是那顆12碼罰球，穩當演出讓外媒認為，下一戰對法國的16強淘汰賽，他仍會是阿根廷的先發守門人。

阿馬尼今年剛返回阿根廷國內聯賽，把關河床隊大門，擁有13年職業生涯的他從未旅歐，唯一旅外經歷只是到哥倫比亞的俱樂部效力8年；在當地成家立業的他，娶了哥倫比亞妻子，並且擁有公民身分。據報導，哥倫比亞足協曾經試著延攬他到國家隊，最終遭到拒絕。

堅持為自己組國出征的心如今得償所望，他成為2010年以來第一位把世界盃當國際賽處女秀的國腳，他說，「從孩童時期開始，每個人都夢想著有天當上國家隊，我的職業生涯是幫助我準備這一刻的過程，一旦我有機會，我會做好準備。」

雖然阿根廷門將問題暫時獲得舒緩，但自家後防仍是漏洞連連，和西班牙一樣在小組賽3戰就失掉5球的他們，團隊組織和陣容比別人更遜一籌，進入淘汰賽後，後衛群大洞勢必會遭受更兇猛的考驗。

世足阿根廷

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吳敏欣

聯合報記者，用棒球認識美國，用足球認識歐洲和全世界，曾隻身衝到英國看比賽朝聖。世界盃是「外行看熱鬧，內行看門道」，這裡剛好置中，跟大家分享專業迷妹的一點心得。

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