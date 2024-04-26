稱遭態度不一的黃國昌咆哮 范雲：口水一直噴我臉上

國民黨團今於立法院會中以人數優勢，封殺民進黨團提案將攸關國會改革的兩項法案逕付二讀，表決過程中，意外引發民進黨立委范雲與民眾黨立委黃國昌激烈對嗆。范雲稍早還原事件經過，透露黃昨天表態「個人支持」國會性平改革，今天卻未投下贊成票，面對她的質問，還以高分貝反嗆「我欠你哦」，顯然情緒管理有問題。

民進黨團今在立法院會發動變更議程，要將強化立法院秘密會議規範，及要求立委反性騷等條文送交協商，國民黨團高喊反對，民眾黨團則坐壁上觀，最終藍營以53比51的票數，擋下民進黨團提案。

黃國昌事後批評，正因民眾黨團未投票支持民進黨，范雲便衝到他座位旁謾罵，簡直莫名其妙，「再次正告民進黨立委，你們跟國民黨玩程序性動議表決輸了，別想情勒我們一定要投票支持你們，這種手段是沒有用的！」

「我很難過，也沒辦法理解為什麼。」范雲稍早在民進黨團記者會上還原事件經過，她說，國民黨阻撓民進黨國會改革法案，讓她的性平提案無法進場討論，但黃國昌昨天才在司法及法制委員會時，當面透露其支持國會性平改革法案，無論是將性騷或性侵納入，都會支持。

范雲透露，自己和黃國昌自學生時期就認識，兩人是舊識，昨天黃國昌也公開表態支持，今天卻選擇棄權，她才走到黃旁邊質問「為何要幫國民黨」，黃國昌當時卻大聲咆哮，嗆說「我欠你哦」，對方的口水更一直噴在她臉上，害得她要洗臉才能出席黨團記者會。

范雲強調，黃國昌當然沒有欠她，只是想問對方為何「這麼不一致」，欠全國關心國會性別平等改革的民眾一個說明。她批評，黃國昌作為民眾黨召委，英國、美國和法國都有反性騷規範，為何要協助國民黨團總召傅崐萁阻擾法案？更批黃國昌情緒管控有很大問題，任何立委和其談話都要這樣咆哮，高分貝恐嚇別人嗎？

民進黨團總召柯建銘質疑，黃國昌身為民眾黨總召，卻只敢說「個人支持」，代表黃是「小弟」，因為老大傅崐萁還沒點頭，後面更大的老大是北京政府，可以看出，黃國昌和傅崐萁兩人聯手出賣國家、迎合中國利益，這是國家級危機，「有句話叫物極必反，多行不義必自斃，民意絕對會反撲。」