雷雨胞持續移入！彭啟明：南部警覺 解渴致災一線之隔

「南部要提高警覺！」準環境部長、天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，雷雨胞持續移入。雖帶來豐沛雨量解渴，但離會致災也常是一線之隔。

氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，西南部下午至晚上要注意這一波。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，高雄注意，強烈雷雨帶準備來襲，將有強降雨、強風，以及密集閃電打雷。

中央氣象署發布高雄市、屏東縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時45分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

中央氣象署發布大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今天桃園至苗栗、嘉義以南、澎湖地區及南投山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水，山區慎防坍方、落石及土石流。

今天至明天白天鋒面影響，易有短延時強降雨。中央氣象署表示，西半部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，有局部大雨發生，中南部地區並有局部豪雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨；明晚鋒面逐漸北移，中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨。