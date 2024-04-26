影／新北無照男拒檢直衝台65 逃8公里下橋失控自撞…車內搜出毒品

新北市陳姓男子日前無照駕車拒警攔查，由台65線快速道路從板橋一路狂奔至五股，在匣道下橋時疑車速過快，不慎失控自撞護欄，當場被壓制在地，車內遭搜出各式毒品，警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，另無照駕車部分，也依違反道交條例開單告發。

39歲陳姓男子本月23日凌晨一時許，駕車行經板橋區湳雅夜市附近，見員警開車迴轉到其汽車後方，心虛加速上台65線高架快速道路往泰山方向加速逃逸，員警考量民眾及自身安全，保持安全車速及距離一路尾隨，同時開啟警鳴器及喊話器，不斷喊話示意陳男停車受檢，但陳男仍然拒檢不配合停車，一路車速逃逸。

「我沒駕照啦！」員警追至台65線高架泰山區匣道下橋處，突見前方冒出一陣粉塵揚起，發現該車疑車速過快自撞路旁護欄，嚴重毀損而打橫停在路中，員警立即持槍喝令駕駛陳男下車，當場壓制在地並搜身，隨後並於車內搜出陳男涉嫌持有安非他命1包、咖啡包14包及梅粉1包，總共53公克，原來陳男因為車內藏毒心虛逃逸，最後弄得自己狼狽趴在地上被逮。

經查陳男的駕照因肇事逃逸已於去年1月被監理單位註銷，他坦言，毒品來源為數日前在北市夜店購得自用，警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署，檢察官訊後無保請回，無照駕車部分則依違反道交條例開單告發。

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