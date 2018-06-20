敏欣看球／強權紛中邪 進球王「烏龍」當道

塞爾維亞對波蘭首顆進球，就是本屆第5顆「烏龍球」！ 美聯社

世足 小組賽踢完一輪，32強隊伍全部亮相，令人意外的是出現不少爆冷結果，讓16強名單埋下伏筆；然而戰局看似刺激，實質內容卻有待加強，在強權紛紛「中邪」的情況下，實力較差的國家靠著烏龍球 、定位球驚險取勝，世界盃的水準似乎不該僅止於此。

爆冷、黑馬成了本屆世足開賽至今的焦點，意想不到的劇情增加了話題和精彩「性」，不過提到精采「度」，相信真正的足球迷並不滿足，因為17場球賽踢下來，真正的「運動戰」破門太少，引頸期盼的美技只偶一現身。

球迷間戲稱，目前的進球王叫做「烏龍」，而且獨拿5顆，過去只有1998年世界盃的6顆烏龍球比本屆還多，不過照這個進度看來，想要刷新紀錄，一點都不難。

如果真的要比較，「罰球」才是真正的進球王，已經成功破網8次，而且還不算阿根廷球王梅西（Lionel Messi）和秘魯中場奎瓦（Christian Cueva）罰丟的2點，這個結果得感謝首次採用的VAR鼎力相助。

雖然本屆是自2002年以來首度第一輪沒有0：0的小組賽，但出現這麼多顆進球，印象最深的是哪一顆呢？「C羅 」羅納度（Cristiano Ronaldo）和戈洛文 （Aleksandr Golovin）的自由球勁射縱然漂亮，但終究也是定位球，球迷最期待看到的，還是轉眼間發生的驚喜，拜託多來幾顆像是科斯塔（Diego Costa）和庫蒂尼奧 （Philippe Coutinho）的臨門一腳或世界波吧。