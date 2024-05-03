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台灣女列大陸生活6大特點！一票陸人對這事超震驚 百度公司也來留言

聯合新聞網／ 綜合報導
一名台灣網友列出對北京、杭州的6個觀察，引發大陸網友討論。圖／中新社資料照
一名台灣網友列出對北京、杭州的6個觀察，引發大陸網友討論。圖／中新社資料照

因為語言相似、地理位置相近，有些台灣人會選擇到大陸旅遊或工作。一名台灣女網友到大陸居住後，在小紅書分享6個令人印象深刻的生活體驗，不過貼文發布後意外掀起討論，許多大陸網友對其中一項觀察大為震驚，由於討論熱烈，甚至還吸引百度地圖的官方帳號來留言。

該網友在小紅書列出在北京、杭州生活的6項觀察，第一項是許多大陸男性似乎「很愛嗑瓜子」，連她到超市採買時，都能看到有男顧客在尋找瓜子零食；第二項是在大陸快餐店（類似台灣自助餐店）可以加入會員，而且內用還會提供Wi-Fi，相對來說，在台灣比較少自助餐業者會提供Wi-Fi。

第三項是原來大陸有一些隧道可以讓腳踏車通行，而且隧道大到可以做分道。她回想有一次用百度地圖導航，騎腳踏車進入很長隧道，結果「騎到快累死」，一度還以為地圖導航錯誤。第四項是原來西湖不是只有一個湖，而是周圍群山整合而成的美景。

第五項是北京現在有些老胡同、老建築的公廁仍然沒有門遮擋，不過這和她2017年到北京的狀況相比，比例已經下降很多了。再來她發現大陸有各種高級廁所，例如會亮燈提醒哪間廁所有沒有人、可以免費掃描取衛生紙等，甚至還有公廁管理員。第六項是大陸高鐵能外送，她覺得超酷。

因為受限於建築空間以及保留古蹟等因素，北京有老胡同的公廁沒有門。圖為大陸北京市西城區文華胡同。圖／中新社資料照
因為受限於建築空間以及保留古蹟等因素，北京有老胡同的公廁沒有門。圖為大陸北京市西城區文華胡同。圖／中新社資料照

貼文曝光後引發討論，不少大陸網友對北京仍有公廁沒門感到震驚，「北京廁所沒門？我們這邊小縣城的公廁都有門，我大為震驚」、「很多胡同公廁確實沒有門，那裡住的都是低收入的老北京居民，商業化的胡同公廁可能會比較好」、「北京有些老廁所比較小，空間都不夠可以安裝門了，推門的時候可能會撞到外面的人，但是周圍又有居民需要用，麻煩大家體諒將就一下」、「哈哈哈，在胡同裡一起拉屎一起聊天，這才是最頂級的浪漫」。

也有人對愛嗑瓜子一事評論，「嗑瓜子真的停不下來，不過會讓人變胖，我只有在過年時候吃」、「嗑瓜子年輕人不多，喜歡嗑瓜子的基本都是中老年人。男生買瓜子，通常是兄弟聚會玩桌遊的時候，會放個一袋。瓜子要五香的葵花籽，原味瓜子不好吃」。

有趣的是，百度地圖的官方帳號也來留言，對女網友的隧道體驗感到抱歉，「非常抱歉給您帶來了不便，圖圖（百度地圖的暱稱）深表遺憾，已私訊您了解更多詳情，辛苦查收」。

女網友分享對大陸生活的6個體驗，意外讓百度地圖帳號也來留言。圖／擷自小紅書
女網友分享對大陸生活的6個體驗，意外讓百度地圖帳號也來留言。圖／擷自小紅書

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