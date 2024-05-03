營建股漲不停…鋼鐵、水泥有機會接棒？ 專家分析：四次就有三次「這族群」出現落後補漲

【文．玩股華安】

上週告訴大家潤泰新（9945）可能是營建股中可能落後補漲的股票後，至今日營建股仍持續飆漲，而今天水泥、鋼鐵族群也紛紛從低檔開始向上走高，為了讓我們的投資更佳的安全！我們就拿過去營建、水泥、鋼鐵指數來觀察一下，這三大族群之間K線走勢的規律。

下方圖片為：營建、水泥、鋼鐵由上至下排列的K線圖，接著我們要找出過去營建股較大的上漲幅度區間，並將區間畫出來。

以下為每次營建股出現較大上漲幅度時的區間：

從比較圖中我們可以輕易地發現營建、水泥、鋼鐵的K線走勢幾乎是一模模一樣樣！其中小小的不同就是，水泥股時常都是在營建股上漲完過後，才開始補漲，分別有2009年6月至10月、2011年3月至7月、2013年8月至2014年8月，而2008年為金融海嘯，我們先不將其計算在內，四次就有三次水泥族群出現落後補漲。

從以上K線走勢中我們可以觀察到，其中營建股出現四次較大的多頭行情，而其中有三次水泥股都在後面補漲，並在創下波段新高，而鋼鐵股只有一次，從中我們可以判斷，後續水泥股出現補漲行情的機率高達75%，是後續相當值得投資的族群。

我們就先從大家都熟知的台泥（1101）、亞泥（1102）的K線及獲利來觀察，是否值得投資。

以下為台泥（1101）的K線圖及近年獲利：

去年台泥（1101）EPS表現為1.06元，雖近期幾季營益率、毛利率都持續回升，且長期來看股價基期仍低，但整體而言本益比仍偏高，後續仍需要觀察。

以下為亞泥（1102）的K線圖及近年獲利：

去年亞泥（1102）EPS仍維持高檔為3.28元，但值得留意的是毛利率、營益率仍持續下滑，但相較於台泥（1101），它的走勢更加強勁。

如果我來選擇，我仍會選擇營益率、毛利率回升的台泥（1101），雖目前本益比偏高，但財報仍在好轉，且三月份營收表現優於去年同期。

而近期幸福（1108）走勢也相當強勁，且籌碼也相對安定。或許又更優於台泥（1101）及亞泥（1102）。

此外我們從K線中也看出鋼鐵雖然過去落後補漲機率較低，但走勢仍會跟營建股差不多，因此後續補漲機率仍大，投資人可以觀察技術型態較優的中鴻(2014)或是老牌存股標的中鋼(2002)後續的走勢！

本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：營建股漲不停！鋼鐵、水泥有機會落後補漲嗎？