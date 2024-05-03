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連體嬰共有一個下體但「性向不同」 她們決定這樣安排性事

聯合新聞網／ 綜合報導
姊妹倆是連體嬰，大方在論壇上回應網友好奇的問題。示意圖，非當事人。圖／ingimage
姊妹倆是連體嬰，大方在論壇上回應網友好奇的問題。示意圖，非當事人。圖／ingimage

國外一對連體嬰近期在論壇上分享自己的感情生活與性生活，吸引不少網友討論。

據《鏡報》（Mirror）報導，這對連體嬰為了隱私，分別是用假名米亞（Mia）和莉亞（Lia）在論壇Reddit接受提問。她們在發文中表示，兩個人是從腹部下方開始連在一起，所以她們有兩個大腦、兩個心臟、四個肺、兩個肝臟、兩個胃，下方的腸道、膀胱和生殖系統則都是兩人共有。

她們在網路上分享生活，也很樂意回答網友好奇的問題，不過網友最好奇的就是她們的感情生活和性生活，所以她們才會決定乾脆開誠布公的討論。

米亞是女同性戀，莉亞則是異性戀，被問到有沒有自慰過，她們表示雖然做過一次，但感覺很不舒服，因為一個人有感覺的時候，不一定另一個人也有感覺，但是她們卻是共有同一個陰道，因此變成另一個人要配合有慾望的那一個。

除此之外因為兩人性向不同，加上兩人的身體也不適合懷孕，所以其實她們已經決定好要終身禁慾。米亞說自己還是會跟女友接吻、擁抱，但不會發生任何性關係。

連體嬰

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