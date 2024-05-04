全台36條斷層...強震住哪最安全？3地質專家齊點：「這3地區」最堅實

花蓮0403強震後，餘震不斷，4月就發生超過1300起地震，搖不停也使民眾人心惶惶，開始檢視自己住家是否安全。3大地質專家陳文山、郭鎧紋、李錫堤教授上節目一致點出，台灣有3個地區「斷層較少」相對安全。

根據《民視新聞網》報導，前氣象局地震預報中心主任郭鎧紋、台灣大學地質系名譽教授陳文山、中央大學地質所教授李錫堤，近日在節目「新聞觀測站」指出，台灣最安全的三個區域，分別是彰化到雲林的海邊、林口、桃園的台地。

郭鎧紋說，每當有較大規模地震發生時，台北盆地之震動會較周邊大，但是林口到桃園的盆地，是屬於堅實的地盤，所以受到的傷害會比較小，陳文山也指出，這兩個地方雖然地震波來時也會受到影響，但相對比其他區域安全。

統計30年來的資料，林口、桃園的台地，僅發生過141次地震，另外彰化到雲林的海邊為200次左右，比起其他地區發生次數「以萬起跳」，相較起來安全，也因為「活動斷層較少」，被歸類在無震帶區域，幾乎不會成地震的震央。

商品推薦