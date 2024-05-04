快訊

BTS全員入伍引熱議！南韓兵務廳長：未來不排除廢免役優惠

幼教師午休摸男童生殖器猥褻24次！「這原因」獲緩刑

「沒有牧羊人身上沒羊群味」 賴清德勉新閣：傾聽民意

全台36條斷層...強震住哪最安全？3地質專家齊點：「這3地區」最堅實

聯合新聞網／ 綜合報導
0403花蓮發生強震後餘震不斷。本報資料照片
0403花蓮發生強震後餘震不斷。本報資料照片

花蓮0403強震後，餘震不斷，4月就發生超過1300起地震，搖不停也使民眾人心惶惶，開始檢視自己住家是否安全。3大地質專家陳文山、郭鎧紋、李錫堤教授上節目一致點出，台灣有3個地區「斷層較少」相對安全。

根據《民視新聞網》報導，前氣象局地震預報中心主任郭鎧紋、台灣大學地質系名譽教授陳文山、中央大學地質所教授李錫堤，近日在節目「新聞觀測站」指出，台灣最安全的三個區域，分別是彰化到雲林的海邊、林口、桃園的台地。

郭鎧紋說，每當有較大規模地震發生時，台北盆地之震動會較周邊大，但是林口到桃園的盆地，是屬於堅實的地盤，所以受到的傷害會比較小，陳文山也指出，這兩個地方雖然地震波來時也會受到影響，但相對比其他區域安全。

統計30年來的資料，林口、桃園的台地，僅發生過141次地震，另外彰化到雲林的海邊為200次左右，比起其他地區發生次數「以萬起跳」，相較起來安全，也因為「活動斷層較少」，被歸類在無震帶區域，幾乎不會成地震的震央。

0403花蓮大地震 花蓮強震

延伸閱讀

專家示警嚴防「海溝巨型地震」 曝可怕3特性：台北恐搖3分鐘

花蓮餘震突變多又變大 專家坦言：有點不尋常

花蓮強震引憂心！不只山腳斷層 研究報告曝「五斷層貫穿北台灣」

台日美接連地震是巧合？專家盤點百年周期地震要注意

相關新聞

上午11時22分花蓮外海規模4.3地震 最大震度3級

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天上午11時22分，在花蓮縣政府東方13.1公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模4....

全台36條斷層...強震住哪最安全？3地質專家齊點：「這3地區」最堅實

花蓮0403強震後，餘震不斷，4月就發生超過1300起地震，搖不停也使民眾人心惶惶，開始檢視自己住家是否安全。3大地質專家陳文山、郭鎧紋、李錫堤教授上節目點出，台灣有3個地區「斷層較少」相對安全。

上午10時31分花蓮規模4.0地震 最大震度4級

中央氣象署發布第371號顯著有感地震報告，今天上午10時31分，在花蓮縣政府北方27.7公里，位於花蓮縣秀林鄉，發生芮氏...

上午7時40分花蓮縣近海規模4.0地震 最大震度3級

中央氣象署發布第370號顯著有感地震報告，今天上午7時40分，在花蓮縣政府南方25.7公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模...

凌晨3時21分花蓮縣近海規模4.4地震 最大震度4級

中央氣象署發布第369號顯著有感地震報告，今天凌晨3時21分，在花蓮縣政府南方28.5公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模...

振興花蓮觀光 鄭文燦：6月啟動旅遊補貼

花東地區在0403花蓮地震受創嚴重，行政院副院長鄭文燦今天表示，將推動旅遊補貼，因為下清水橋5月底修復，大客車及遊覽車才...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。