亞太社會創新高峰會登場 陳建仁：打造韌性台灣

第7屆亞太社會創新高峰會今天在埔里鎮展開，行政院長陳建仁出席說，政府透過社會創新行動方案2.0的4大策略，串聯政府、企業、非營利組織、公民等力量，打造創新的韌性台灣。

行政院及各部會指導、新故鄉文教基金會主辦「韌性亞洲」亞太社會創新高峰會今天、明天在國立暨南國際大學登場，陳建仁、考試院長黃榮村、經濟部長王美花、前中央研究院長李遠哲、民進黨立委羅美玲、暨大校長武東星、新故鄉文教基金會董事長廖嘉展等人與會。

陳建仁出席開幕式致詞說，921地震造成5萬多戶房屋全倒、5萬多戶毀損、2000多人死亡，從921開始，現在對於各種震災如0206台南震災、0403花蓮震災，可以看到台灣民間與政府的努力，由於台灣韌性不斷增加，受危機影響就越來越能適應，也就是從災難中學習。

陳建仁說，社會創新最重要是如何從草根力量結合一起，大家願為故鄉、為社會、為國家，甚至為一個區域做更好保護，今年高峰會主題有氣候變遷、環境保護等，而台灣從2018年推動社會創新行動方案，2023年整合17個部會資源投入新台幣111億元提出行動方案2.0。

陳建仁表示，社會創新行動方案2.0的4大策略包含實踐社會價值、加速創新發展、串聯多元資源、擴展國際影響，串聯政府機關、企業部門、非營利組織、公民等多方力量，強化社會創新組織自主營運，攜手優化社會創新生態體系，打造創新、包容、永續的韌性台灣，行政院2018年起與民間單位一起舉辦亞太社會創新高峰會，透過公私協力，激盪創新解決方案。

時任行政院921震災災後重建推動委員會執行長黃榮村致詞說，當時災後重建在草根力量與創新基礎下有效進行，那段期間可說是台灣民間全面參與的志工元年，民間韌性發揮巨大的永續力量促成社會重建，震後25年各界齊聚災後重建核心區埔里鎮，交換寶貴意見。

廖嘉展表示，創新來自不斷面對環境挑戰過程中許多勇氣及不放棄，希望所有好朋友共同努力，讓台灣這塊土地不斷發展、與世界接軌，讓每一個人的生命、讓台灣的活力在世界上有尊嚴被看到。

今年高峰會集結台灣85名、國際29名講者，邀個人、組織在呼應永續發展目標（SDGs）下，以突破式、漸進式、再運用式創新的國內外案例，分享如何透過社會創新、社會企業的實際做法解決問題，帶來改變、創造社會價值，主軸包含經濟、環境、社會文化。

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