921地震至今4分之1世紀 北市議員曝：仍有47件紅、黃單

403花蓮大地震台北市災損通報近1900件，其中新增了19件紅、黃單，但議員發現，921之後至今歷經四分之一世紀，仍有47案尚未解列，僅有15件進行都更中；此外，台北市30年以上建物超過7成，其中位於三大液化高潛勢區者達33%，未來恐成隱憂。建管處表示，將陸續要求住戶在一定期限修繕補強或拆除，以維公安。

921大地震後，建物問題應依據災害後危險建築物緊急評估辦法第6條規定，經判斷有危險之虞，應張貼危險標誌示警，據台北市建築管理處資料，921後原列管254件紅、黃單，經過25年，截至目前為止仍有47處建物列管。

汪志冰說，0403花蓮地震發生至今，台北市建物受損通報近1900多件，新增2件紅單、17件黃單，總共累計有66件紅、黃單。列管建物在未經修繕情形下，危險程度經年累月，再多遇幾次大地震，極有可能達紅單程度。

另外，台北市超過30年以上老舊建物約10萬棟，占全市超過7成以上，光是士林區、大同區、中山區三大液化高潛勢區就占老舊建物高達33%。

汪志冰表示，因土壤液化遇到一定強度的地震搖晃，易使砂質土壤失去承載能力，造成建築物下陷或傾斜，再加上顯而易見的是，未來將是受地震最大威脅區塊，而66件紅、黃單中，分佈於全市液化高潛勢區計有16件，占列管建物四分之一，尤如一顆不定時炸彈。

內政部提供「建築物弱層補強經費補助」，每棟上限新台幣450萬，除了前述補助外，桃園市已在4月17日另外率先提供補助，紅單最高150萬，黃單最高100萬。汪志冰說，台北市為首善之都，至今仍未有補助規畫，已落於人後。

建管處指出，0403花蓮大地震台北市災損通報近1900件通報，因陸續還有餘震，會等比較穩定時再加速檢驗，目前還有900多件沒有檢完，希望這個月內結束。針對紅、黃單，建管處將陸續要求住戶在一定期限修繕補強或拆除，以維公共安全。

建管處長虞積學指出，對於災損建物補助方案，市府目前正研擬針地震災戶的相關補助措施，協助住戶解決相關房屋修繕問題，已經著手擬定補助，盡量會在2個月之內確定再公告。