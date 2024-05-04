保母訪視指引公告 增訪視次數、身心狀況列觀察重點

剴剴案引發國人對托育安全重視，衛福部檢討會議中提到，將修改居家托育人員訪視指引。衛福部社家署上月30日公告指引內容，並發函縣市政府，主要重點包括實施分級訪視，針對全日托、夜托兒童及高危保母提升訪視頻率至6次以上，並明訂訪視觀察重點，納入多項不當對待、保母心理狀況評估指標。

衛福部社家署署長簡慧娟表示，訪視指引發布後，衛福部正緊鑼密鼓設計教育課程，預計5月底開始分區對居家托育服務中心訪視輔導員進行訓練溝通；過去訪視內容著重托育環境硬體設備，本次訪視指引中新增項目多要求訪視員觀察孩童實際生活狀態。

最新版本「直轄市、縣（市）政府居家托育服務中心訪視工作指引」第四點規定，訪視人員須採取不預約訪視，安排不同時段訪視，且訪視時需親見收托兒童，並與兒童互動對談了解照顧情形；若訪視時未能親見兒童，且保母無法清楚交代去向，訪視員應盡速與家長聯繫，並安排近日再訪視，若兒童行蹤不明，則應通報地方主管機關。

本次指引變動最大之處是訪視頻率，採分級訪視：「一般訪視」與修正前相同，居家托育人員初次收托兒童，1年內訪視4次；首次訪視，應於收托兒童之日起30日內進行；「加強訪視」則是針對特定收托樣態，提升訪視頻率至1年6次。

需要加強訪視的特殊樣態分為2大類，第1類是全日托或夜托所收兒童為年齡3歲以下者，或具有特殊需求，如發展遲緩兒童、出養童、家外安置兒童；第2類則針對居家托育人員，若長期收滿3名以上兒童，且經評估有照顧負荷之虞，或3個月內訪視時，訪視員發現收托兒童有疑似照顧風險，或持續受傷情形者。

指引第六項「訪視觀察重點 」明訂，訪視員觀察居家托育人員所收兒童有無人身安全的風險疑慮，包括兒童穿著不合時令、應就醫而未就醫等多個項目；針對保母社會心理狀況，也訂出訪視標準，訪視員應觀察保母焦慮與壓力感、衝動控制力、表情是否冷漠或社交退縮、有無獨留兒童在家風險、與同住家人是否有衝突。