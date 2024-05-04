德國航班70名乘客機上集體嘔吐！15輛救護車現場待命

德國神鷹航空（Condor airline）一架編號DE2315航班2日從非洲東南方島國模里西斯（Mauritius）飛往法蘭克福，途中機上290名乘客中，突然有大約70人感到噁心出現嘔吐症狀，機場動員緊急醫療服務，約15輛救護車待命。

神鷹航空一名女發言人3日向畫報證實有此事，稱機組人員並未受到影響，由於機組員都「受過針對這類特殊狀況的訓練」，因此決定繼續飛行。

神鷹航空已啟動調查，查明可能原因，並與所有合作夥伴和當局密切合作，但現階段不會對可能原因發表評論，僅表示機上提供的餐點可能是在模里西斯準備的。

1975年日本航空（Japan Airlines）一架從美國阿拉斯加飛往法國巴黎航班也出現類似狀況，當時344人中有197人出現噁心、嘔吐、腹瀉和腹部絞痛等症狀，據了解是餐點受到葡萄球菌感染。