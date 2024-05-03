把握好天氣！周日降雨範圍擴大 下周北部連3天跌回20度

中央氣象署指出，明天各地多雲到晴、溫暖穩定，僅基隆北海岸、東半部偶有短暫雨，午後北部地區及各地山區要留意較大雨勢。周日鋒面接近，天氣最不穩定，除了西半部有局部短暫陣雨或雷雨，宜蘭、花蓮地區及各地山都有局部較大雨勢。另外，下周三至周五隨著東北季風增強，北部轉涼，低溫下探至20度，其他地區高溫也不超過30度。

氣象署預報員黃恩鴻表示，明天天氣與今天類似，偏東南風，多雲到晴、溫暖穩定，僅基隆北海岸、東半部雲多，偶有短暫雨，午後北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，甚至可能有較大雨勢發生。周日鋒面接近，西南風較強，鋒面前緣影響下，天氣更不穩定，水氣增多，西半部有局部短暫陣雨或雷雨，下午環境更不穩定，宜蘭、花蓮地區及各地山有局部較大雨勢。

黃恩鴻指出，下周一、周二鋒面從北部海面通過，鋒面尾端影響範圍較小，北部及東半部有局部短暫陣雨，中部雲多有零星雨，南部為多雲到晴，午後中南部也有局部短暫雷陣雨。周三東北季風增強，迎風面北部及東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。周四、周五僅剩花東有零星短暫陣雨。

溫度方面，他表示，下周三至周五東北季風增強，北部轉涼，其他早晚也偏涼，北部低溫約20度、高溫26至27度；其他地區低溫約22至24度，高溫也不超過30度。另外，他也說，下周一、周二金門及馬祖可能有局部霧或低雲，提醒民眾留意。