回賴清德「牧羊人說」 李彥秀提七呼籲：勿滿朝賴友友

民進黨今舉行「行動創新AI內閣」策勵營，準總統賴清德、準行政院長卓榮泰與會。國民黨立委李彥秀向賴清德提出七大呼籲，呼籲賴清德擴大決策圈，內閣成員不要「滿朝盡是賴友友」。

賴清德今日出席策勵營，表示沒有一個牧羊人，身上沒有羊群的味道，執政者也必須如此，勉勵新閣員們要了解民意需求，施政才會得到人民支持。

李彥秀說，賴清德刮內閣鬍子前，請先把自己的刮乾淨。再過16天，新政府就要上任了。賴政府今天舉行「行動創新AI內閣」策勵營，賴清德、卓榮泰與新內閣團隊研討未來施政理念、增進團隊合作。

李彥秀表示，賴清德的話乍聽之下，怎麼如此熟悉？仔細回想，2016年蔡英文總統對黨內同志的第一道命令不正是「謙卑、謙卑、再謙卑」，不就是「傾聽民意」嗎？與賴清德「牧羊人身上要有羊群的味道」，簡直就是一個模子刻出來的。

李彥秀指出八年過去了，哪一項重大決策不是蔡政府一意孤行？哪一件人事提名不是蔡政府酬庸獨斷？哪一項立院討論不是蔡政府碾壓立法？賴清德要閣員瞭解民意需求，施政才能得到人民支持。那就請賴清德從自己做起。

李彥秀提出七大呼籲，擴大決策圈，內閣成員不要「滿朝盡是賴友友」；傾聽民意，檢討能源政策與配比前凍漲電價；拒絕媒體大亨介入通傳會（NCC）主委提名，回歸民意與專業；立即對「廢死」表態，回應超過八成的民意訴求；終止「台獨黨綱」，回應維持現狀主流民意，維護台海和平；拒絕「陳耀祥們」「吳釗燮們」，沒有政績，窮到只剩傲慢與戰狼；順應民意，徹底檢討數發部與NCC等單位功能與職權。

李彥秀指出，閣員要傾聽民意，有權無責的賴清德更應該如此。就任後應立即赴立法院進行國情報告，並接受立委提問；賴清德更應該經常召開記者會，接受輿論的監督與提問，不要像蔡英文一神隱就超過700天。賴清德，刮內閣鬍子前，請先把自己的刮乾淨。