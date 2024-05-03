撞擊瞬間曝！高雄30歲男駕車離奇直衝分隔島 他傷重不治與3幼子天人永隔
高雄30歲陳姓男子今天下午從屏東母親家吃完飯，正開車載著3名年幼子女回高雄的返家途中，行經燕巢區深中路與迪化路口時，因不明原因，毫無減速跡象直衝分隔島，車頭經嚴重撞擊凹陷，前座安全氣囊完全爆開，陳男卡在駕駛座上，當場沒了生命跡象，後座3子女也因此受到輕傷。
從監視器畫面中，黑色轎車並無異狀駛來，卻毫無閃避分隔島，發生劇烈撞擊。現場不少人都被突如其來的巨大聲響嚇到，之後開始有人走到路口協助通報110、119，聯絡警消人員趕緊到場搶救。
岡山分局指出，陳男當時載著3名年幼子女，分別是6歲、3歲、2歲，雖僅肢體擦挫傷，但因嚴重驚嚇，對當時發生經過，完全無法用言語表達，而頭部重創，傷勢最為嚴重的陳男，從駕駛座脫困後，救護人員將他送往義大醫院搶救，最終仍在6時13分宣告不治。
據了解，警方已通知陳男前妻及屏東家屬前來，對於車禍肇事原因目前仍在釐清調查，並將報請檢察官、法醫做後續相驗事宜。
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