梅西意外送禮 冰島門神執導鐵血防守演奇蹟

被譽為1992年歐洲盃「丹麥童話」、2004年歐洲盃「希臘神話」後近年最大的黑馬國家冰島 ，總人口數33萬多人，與台灣花蓮縣差不多，歷史上殺入世界盃決賽圈內人口最少的這座遺落冰洋之島，在2018年世界盃第一戰再度昂首以「冰島奇蹟」之名昂首步出球場。面對同組最強、FIFA世界排名第五的奪冠指標之一阿根廷 ，即使裁判給了5分鐘的傷停補時，依然穩穩守住防線，讓梅西 （Lionel Messi）領銜的豪華攻擊線自第19分鐘以後再無建樹，爆出本屆世界盃的第一個大冷門。

在2018年世界盃第一戰再度昂首以「冰島奇蹟」之名昂首步出球場。 歐新社

雖說是冷門，但其實這支由隊長古納森(Aaron Einar Gunnarsson)領銜組成的冰島黃金世代早在這三年顯現出遇強則強的硬漢本色，2016年歐洲盃會外賽擊敗荷蘭與土耳其，決賽圈內第一戰便逼和C羅帶領的葡萄牙，最後更在八強賽上2:1逆轉了英格蘭，締造聞名世界的冰島奇蹟。這批球員的精神層面、團結意識、戰術素養皆在長期磨合下呈現極高水準，面對本屆賽事前遭受負面新聞與傷兵困擾、熱身賽曾被西班牙6球血洗的阿根廷，又排出了5-4-1的鐵桶陣型擺明死守，和局並不算太過意外。

阿根廷全場狂射門27次，但只有7次射正，多數射門全被冰島人牆陣擋下。 美聯社

前一天的C羅上演帽子戲法，一人扛著葡萄牙逼平了西班牙。不誇張地說，明明攻擊線上眾星雲集，但阿根廷打法仍像是梅西的一人球隊，他需要時常回到中場接球，再靠連續過人為球隊製造機會，甚至還要自己射門。而冰島球員個個是身體素質強悍的防守猛將，被過也能不被打亂陣型、補位反應即時，能夠讓梅西耗費更多體力做他想做的事，並有效地切斷了與其他球員的連結。阿根廷的進球僅是靠著今年在英超狀態優異的阿奎羅（Sergio Aguero）的單打獨鬥建功，原本第64分鐘一個裁判可判可不判的12碼極刑可能改變比賽的走勢成為一面倒，但在近六個12碼機會中罰失三球的梅西再度錯失了這個機會，此後雖然藍白軍團在場上開始增加跑動距離、大範圍傳球來發力猛攻，也只能再度與冰島陷入他們喜愛的半場攻防肉搏糾纏，在門口囤積「大巴」的情況下，無論遠射或挑球都很難再創造出真正致命的機會。

阿根廷明明眾星雲集，卻要攻要守還要負責組織，體力消耗巨大，沒踢進12碼實在難以苛責。 歐新社

本場比賽的進展過程幾乎複製了冰島歐洲盃上打平葡萄牙、逆轉英格蘭的標準作業模式，雖然先丟分，但總能靠精練有效的邊路傳中速攻扳平後，以放棄控球率的半場守備讓對手再也無法越雷池一步，反而偶能打出幾波嚇嚇叫的犀利反擊，堪稱現代高大型球隊的防反戰術教科書。2016年的C羅與今天的梅西，兩大球王都有11次射門卻無法取得進球，再看看今天「導演門神」荷杜森 （Hannes Thor Halldorsson）讓人印象深刻的神勇表現，顯現有時候運氣也站在冰島這一邊。

「導演門神」為冰島擋下多球，讓球迷驚嘆連連。 歐新社

但最大的關鍵點仍在於冰島是整體配合純熟默契、而阿根廷流於單兵作戰，在前場的球員們肉搏戰亦完全佔不了便宜所致。冰島的進攻人才雖不多，即使今日擅長的手榴彈戰術沒有建功，但芬波加森（Alfred Finnbogason）、希爾茲森（Gylfi Sigurdsson）等人均具備運動戰中一槌定音的關鍵絕殺能力，只要維持今日表現，絕對具備一路不敗打進淘汰賽的實力。阿根廷下一戰面對實力更勝冰島的克羅埃西亞則面臨非贏不可的壓力，晉級前景也蒙上陰影。