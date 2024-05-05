影／6旬男赤腳逆向走國道800M 警鳴笛找到他稱「想走回板橋」

曹姓男子上個月30日晚上從新北市三峽區逆向走上國道三號三峽交流道，三峽警方獲報會同國道警察鳴笛找尋，於離匝道800公尺處找到曹姓男子，他說要一路走回板橋，檢視他沒有受傷，由國道警安全護送下交流道，結束一場虛驚。

據了解，曹姓男子（61歲）上個月30日路倒在新北市三峽區，民眾協助通報119救護人員到場協處送醫急救。不料，當晚曹男從三峽恩主公醫院急診室溜出，手拿拖鞋赤腳一路沿著復興路，逆向走上國道三號北向三峽匝道，開車路過民眾看見趕緊報警協處。

三峽警分局三峽派出所警員孫珀瑋、黃泓仁獲報騎警用機車前往查看，於三峽出口匝道遇到報案民眾，駕駛指稱曹男已逆向走上國道，兩警立即鳴笛一路逆向騎上匝道找尋，並同步報通報國道警察協處，10分鐘後，終於在離匝道出口800公尺遠發現曹男蹤影。