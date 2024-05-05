永豐銀154億買柬埔寨金融機構 三階段拿下AMRET百分百股權

永豐金控（2890）旗下永豐銀行昨（4）日董事會決議，將分三階段收購柬埔寨第一大微型存款金融機構AMRET Plc.百分百股權，第一階段將以4.35億美元、約新台幣141億元取得八成持股，將待台、柬雙邊主管機關核准後交割，未來兩年再分次收購剩餘兩成股權，總計收購規模將達154億元。

這是永豐銀行繼之前將原本轉投資美國遠東國民銀行（FENB）越南據點轉為分行後，再次於東協市場新增灘頭堡。

AMRET在柬埔寨共有150個據點，此次收購將使永豐銀海外據點數從目前十個大幅增加，也是台灣金融業併購柬國金融機構歷來規模最大，並使永豐銀朝「衝刺海外收益、拓展海外布局」策略目標跨進一大步。

永豐銀行併購柬埔寨AMRET概況 圖／經濟日報提供

永豐銀行昨天董事會通過收購案，晚間於證交所召開重大訊息記者會說明併購事宜。

永豐銀總經理莊銘福指出，收購AMRET逾百億資金，將以永豐銀帳上現金支應，董事會通過收購案後，將儘快送件主管機關，預期最快今年內獲准完成第一階段收購，將AMRET納為永豐銀子公司，擴大永豐銀海外版圖。

永豐金發言人、財務長許如玫指出，AMRET現有主要股東為享譽國際的開發金融機構，包括世界銀行旗下IFC（International Finance Corporation）與FMO（Nederlandse Financierings-Maatschappij voor OntwikkelingslandenN.V.），永豐銀成為持股八成股東後，未來兩年IFC與FMO也將延續股東與合作夥伴身分，與永豐銀行合作，在ESG投資與顧客權益保障方面獲取寶貴經驗，強化ESG能量，擴大在永續金融的正面影響力。

許如玫表示，截至2023年底，AMRET於柬埔寨24個省份設有150個營運據點，總資產約20億美元。本次收購案第一階段80%股權交易總價金約4.35億美元，並於之後兩個年度各再取得10%股權。

AMRET擁有完整的傳統金融產品與數位服務，未來結合永豐銀行資源與專業管理能力後，可提供更多元且便利的金融服務，為顧客創造更高價值。

目前永豐銀海外分行包括香港、九龍、澳門、越南胡志明市、美國洛杉磯分行，永豐銀行（中國）南京子行與轄下三家分行，以及越南河內代表人辦事處共十處據點，完成併購AMRET將加速永豐銀南向布局與深入柬國市場。

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