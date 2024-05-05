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立夏上看32度高溫 今鋒面接近慎防雷雨突襲

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天鋒面接近，水氣增多，各地降雨機率提高。記者葉信菉／攝影
今天鋒面接近，水氣增多，各地降雨機率提高。記者葉信菉／攝影

今天是24節氣的立夏。中央氣象署表示，今天鋒面接近，水氣增多，各地降雨機率提高，西半部及花蓮、台東從清晨開始就有機會出現局部短暫陣雨或雷雨，東北部則偏向於午後的局部短暫雷陣雨，下半天西半部的雨勢有機會逐漸趨緩，而東半部則要到晚上以後降雨機率才會降低。

氣象署表示，大氣環境較為不穩定，各地都有局部較大雨勢發生的機率，留意天氣變化及氣象署發布的相關訊息；雨停的空檔，各地高溫仍可以來到29至32度，沒下雨時仍較為悶熱。今晚起、明天、周二金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返留意航班資訊。

明天鋒面從台灣北部海面通過，氣象署表示，台灣位在鋒面尾端，主要影響地區在北部及東半部，偶爾會有局部短暫陣雨，其次為中部地區，清晨至上午也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象署表示，周二華南雲系東移，降雨區域增多，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨。

周三、周四東北季風稍增強，北部及東北部稍轉涼，其他地區早晚亦涼；周三迎風面的北部及東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫陣雨；周四水氣減少，東部及東南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫陣雨。

周五、周六東北季風減弱，氣溫漸回升，風向轉偏東至東南風，各地大多為多雲到晴，東部及東南部地區有零星短暫陣雨，午後山區有局部短暫陣雨。

12日至14日東半部地區局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

氣象署表示，近期累積雨量較多且餘震仍頻繁，山區易有土石鬆動造成崩坍、落石，若非必要避免前往山區活動，並注意自身安全。

東北季風 氣象署 鋒面

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