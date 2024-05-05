網揭朋友深交判斷標準！真心好友的8種特質大公開



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「朋友深交判斷標準」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的8大值得深交朋友特質。

在人生的旅程中，朋友扮演著不可或缺的角色。他們不僅是我們的社交夥伴，更是在面對生活挑戰時給予我們力量和勇氣的來源。選擇對的朋友，能夠豐富我們的人生經驗，促進個人成長，並在困難時刻提供支持；反之，若是陷入一段不健康的友誼，則可能會耗盡我們的心力和情感。因此，我們本次就針對「朋友深交判斷標準」進行觀測，快來看看哪些特質的朋友最值得深交！

「真誠」的好友可靠值得信賴 給予「支持鼓勵」讓友誼茁壯成長

▲ 網友熱議8大值得深交朋友特質 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「朋友深交判斷標準」相關話題的討論，發現許多人認為真摯的友誼應該建立在「真誠和信任」上，沒有任何的欺騙或隱瞞，也不會存在兩面三刀的背叛。

在這段友誼中，你們可以在對方面前盡情的做自己，無須擔心受到誤解或批判。

有網友就分享自己對好友的定義，表示「好朋友應該是大部分的事情都能跟他說，彼此內心也不會有所隱瞞，我們會分享生活中的快樂，有事情也是第一個就想到對方」，吸引許多網友贊同回覆「一生當中有能讓自己展現100%的朋友就很幸福了」、「能有幸遇到心意相通的好友真的超棒的」，認為真誠的好友可遇不可求，應該倍加珍惜。

此外，真心的好友也會在你追求夢想時提供「鼓勵和支持」，在你失落面對挫折時給予安慰，而不是一味地批評和數落。

有網友就在討論區詢問「你也遇過這種愛潑冷水的朋友嗎」，並在內文提到「最近因為論文壓力很大發文討拍，結果他直接貼給我延畢資訊」，引來有相同經驗的網友留言「我也遇過明明是朋友卻感覺不到真心，每次都用數落嘲弄的方式說話」、「以前有個朋友很喜歡批評別人展現優越感，後來我覺得這段關係有毒就直接斷聯」等，直言「如果這段關係只有冷言冷語，就乾脆不要再深交了」。

而「志同道合」的友誼同樣讓人心馳神往，共同的興趣經常是友誼中最強大的樞紐，當你與朋友在某個領域有相同的熱情時，這種共鳴不僅能促使你們共享經驗和想法，還可以一起探索更多新的可能性，從而加深彼此的關係。

有網友就發文表示「遇到同樣愛追星的朋友真的超級幸運」，引起大量網友討論「和朋友有共同喜歡的偶像，我們一起跑活動和應援超快樂」、「我跟閨蜜都超喜歡KPOP，每次都可以嘰嘰喳喳聊超多，也會約好一起去演唱會或見面會」等，認為擁有相同興趣的朋友會創造更多的交流話題，為這段友誼建立更深厚的連結。

你還遇過哪些值得深交的朋友嗎？他們又各自擁有哪些特質呢？在這個快節奏的現代社會中，能夠擁有值得深交且真心相待的朋友非常幸運。因此，當遇到真正能與我們共鳴、相互支持的朋友時，應該更加用心的經營並珍惜這段關係，讓這些真摯的友誼可以常伴我們左右，共同創造更多美好的回憶與經歷。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「朋友深交判斷標準」相關討論則數。

觀測期間：2023/12/24~2024/03/24，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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