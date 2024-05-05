一站起來就頭暈？8大「高鐵質食物」帶你充分補充鐵質！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「高鐵質食物」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的8大高鐵質食物排行。

「鐵」對於人體來說，是必須的營養素，因為作為血紅素製造的主要元素，鐵可以運輸氧氣使人體正常運作。但若缺少鐵，可能會造成身體容易疲累、頭暈，甚至也會造成其他身體的負擔，如掉髮、抑鬱等症狀。若要充分的補充鐵質，可以從飲食進行改善，接著就一起來看看網友們建議的「高鐵質食物」有哪些吧！

「豆類」鐵質豐富還能降低血壓膽固醇 「動物內臟」含鐵豐富成補湯首選

▲ 網友熱議8大高鐵質食物 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「高鐵質食物」的相關話題討論，可以發現「豆類」因含有豐富的鐵質而備受社群討論，有網友就在討論區分享自身補鐵經驗，因為自己孕期食量時好時壞，碰到肉類更是會反胃嘔吐。

經醫師建議可透過吃豆類食物補鐵便愛上了豆類食物，表示「豆類真的是超適合孕婦食用」，引起網友的共鳴說道「我也是懷孕後開始喜歡上豆腐這些食物，清淡又能補鐵」、「真的，而且豆類吃了很容易有飽足感，減肥想補充鐵質也適合」，成為不少網友的補鐵首選之一。

另外「堅果」也是引起網友熱議的補鐵食物，像是腰果因為是鐵含量最高的堅果，同時又含有優質油脂以及蛋白質，是在堅果類中呼聲很高的食物之一，不少網友留言「想補鐵，吃腰果就對了」，還有不少網友提到，堅果不需額外烹煮、可以直接食用的便利性，是自己補鐵時的重要選擇要素之一。

而「內臟」也是被網友激推的補鐵食物之一，內臟因為有豐富含量的鐵以及其他營養素，因此在產後坐月子時，各種用動物內臟燉成的補湯也是備受產婦歡迎的補鐵食物之一，網友也直呼「手腳冰冷吃豬肝真的最有效」。

想要預防缺鐵症狀，除了保健食品之外，也可以從飲食開始改善。你也有常吃以上哪些食物嗎？快檢視一下自己日常的飲食清單，為自己補充最充分的營養素吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「高鐵質食物」相關討論則數。

觀測期間：2023/03/01~2024/03/19，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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