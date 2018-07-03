世足現場直擊 揭開加里寧格勒球場神秘面紗

作為本屆世界盃唯一在俄羅斯 境內「外飛地」的比賽舉辦地：加里寧格勒（Kaliningrad），是波羅的海沿岸除了聖彼得堡外，唯二有舉辦賽事的城市。儘管其加里寧格勒球場（Kaliningrad Stadium）規模及容量都較莫斯科盧日尼基球場來得小，但也能容納達32,000人。在俄羅斯現場的筆者，這回在加里寧格勒承辦的最後一場賽事前，隨著英格蘭隊及比利時隊一同出征此地，因此有機會為讀者們揭開這個自古以來便是重要港口、二戰前還是德國東普魯士老家，「現今世界上最大飛地」的神秘面紗。

拜世界盃所賜，一切都是新的

筆者（左）與加里寧格勒人烏里安娜（右）。 圖／關之恆攝影

在筆者訂票時，俄羅斯與白俄羅斯兩國政府尚未簽署在世界盃期間，能讓球迷憑護照及球迷證（Fan-ID）免過境簽證的協議，所以筆者這回前往此地，是先飛往拉脫維亞，再由拉脫維亞繞行，經立陶宛由北向南進入加里寧格勒。抵達後，由已先約好的沙發衝浪客、同時也是當地德國人後裔的廚師：烏里安娜作為小小嚮導，帶領著巡禮加里寧格勒中心一圈。「歡迎來到哥尼斯堡（Konigsberg）！」行至葬有哲學家康德的哥尼斯堡大教堂時，烏里安娜以此地的德文舊名問好。

右為翻新前的蘇聯式公寓建築物，左為翻新後的「歐風」建築物。 圖／關之恆攝影

在路途上，她頻頻指著周邊狀似新建的建築物們表示：「你看這些新的建築物，之前都是蘇聯時期留下的醜陋房子，多虧有世界盃，政府主動把它們都翻新了。這裡剩下來的舊東西，大概就是琥珀了。」她驕傲地說：「其他地方都是撿貝殼，整個波羅的海沿岸只有我們才能在退潮後，直接在沙灘上撿琥珀。」

翻新後的「歐風」建築物。 圖／關之恆攝影

隨後，經過一座外觀帶有濃厚東正教氣息，卻有著伊斯蘭經典洋蔥圓頂及斗大六角大衛星符號的奇特教堂，「也是新的，還沒蓋好呢，就開始踢球了。」但當問到對突然冒出這麼多新建築物的感想時，烏里安納的表情有點發窘：「當然我們看到老房子消失很開心，不過，都換成一眼便能看穿的假歐風建築，還特別挑德式的風格來蓋，感覺有點，嗯，刻意淡化俄羅斯的氣息？」

奇特「綜合」風格的新教堂。 圖／關之恆攝影

除了足球以外 這裡比本土更加充滿希望

的確，儘管在二戰後，俄羅斯政府把舊有德式建築幾乎拆光，也遣返了大多數的德裔居民，但加里寧格勒至今仍被認為是俄羅斯所有領土內「最歐洲」的都市。由於四周被歐盟國家（波蘭、立陶宛）給包圍，這裡的居民也迴異於其他俄羅斯人，能自動享有申根區免簽證入境的待遇。這也讓比賽賽前，剛喝完一小杯克瓦斯（Kvas），坐在筆者旁邊座位、同樣身為德國人後裔的大學教授馬提亞斯相當自豪：「我家族（二戰後）那一代，有五個兄弟，只有我父親選擇留了下來。我們度過了很艱難的日子，但比起本土，加里寧格勒還是美好得多！沒有那麼俄羅斯。」他比出兩根手指，「我們離波羅的海很近，也離歐洲很近，等我的兩個女兒成年後，剛好可以把她們送去西歐讀書。」

才剛蓋好不久的加里寧格勒球場。 圖／關之恆攝影

對於原本如中文譯名般寧靜、且從不在鎂光燈焦點下的加里寧格勒，在世界盃期間內，知名度一下子提高到「世界級水準」，馬提亞斯笑了出來：「你看路上滿滿的足球符號跟世界盃標語，就知道我們對能成為世界盃城市之一有多自豪了！這真的是件好事。」但當聊到加里寧格勒當地職業足球隊時，馬提亞斯說：「這會是個問題。你看，我們的確有支加里寧格勒波羅的海隊（Baltica Kaliningrad FC），但那只是一支位於第二級聯賽的小球隊。舊球場能坐約8,000人，而他們比賽時，球場還坐不滿！現在有這麼好又這麼新的球場，唉，很可惜。」

看來把子女送去歐洲留學的風氣，或如台北大巨蛋般「蓋好了不知給誰用」的問題，不僅是台灣人的專利呢！

筆者與加里寧格勒人馬提亞斯(右)，於加里寧格勒球場內。 圖／關之恆攝影