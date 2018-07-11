法國驅魔淘汰比利時 距隊史第2冠只差一步

中央社 台北11日電 2018-07-11 06:06 用LINE傳送

本屆世界盃身價最高、平均年齡26歲的法國「高盧雄雞」在4強準決賽「驅魔」成功，靠著下半場一記頭槌，以1比0擊敗號稱黃金世代的「紅魔鬼」比利時。

俄羅斯世界盃進入倒數階段，此役在聖彼得堡體育場（Saint Petersburg Stadium）開戰，滿座6萬4286人觀賞這場勢均力敵的「鄰國大戰」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、比利時國王菲力普（King Philippe）和王后瑪蒂爾德（Mathilde）都親臨現場觀賽。

馬克宏賽後立即推特發文：「我們打進決賽了。大家星期天見，把冠軍帶回家。」網友在底下回文，貼出馬克宏看球時振臂歡呼的鏡頭。

法國勝出之後，隔12年再闖世界盃總決賽，距離隊史第2冠只差一步，15日對手將是另一場4強賽英格蘭對克羅埃西亞的勝方。

此役上半場雙方勢均力敵，防守組織嚴密，持球進攻欲望高漲。比利時持球率58%優於法國42%，而法國射門11次多於比利時3次，但兩邊都沒打破鴨蛋。 法國隊的格里茲曼（Antoine Griezmann，中）。 美聯社

下半場開始不久，第51分鐘法國把握一次角球，由格里茲曼（Antoine Griezmann）發往禁區，烏迪迪（Samuel Umtiti）把球頂進，先馳得點。

而比利時在0比1落後的壓力之下，儘管極力反攻，但都遭到法國封鎖，沒能在正規時間結束之前扳平局面，掛蛋飲恨。

法國一路走來開低走高，小組賽表現平平，被自家媒體與球迷砲轟，踢得「平淡無味」。但進入淘汰賽之後有如脫胎換骨，打出新氣象，先後扳倒南美勁旅阿根廷、烏拉圭，點燃奪冠希望。

1998年法國以主辦國身分拿下隊史唯一世界盃冠軍，20年來最接近王座的一次是2006年，當時在總決賽PK輸給義大利。如今法國搶下冠軍賽門票，只要再拿1勝，就能高舉隊史第2座大力神盃。

比利時「紅魔鬼」號稱黃金世代，身為本屆32隊進攻火力最旺的球隊，5戰全勝晉級4強，對日本一役上演奇蹟逆轉勝，結果此役一球未進，飲恨吞敗，隊史至今仍與冠軍賽絕緣。