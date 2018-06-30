連自己都不看好 俄羅斯球迷：戰鬥到最後就好

聯合報 記者毛琬婷／綜合報導 2018-06-30 23:39 用LINE傳送

俄羅斯切里謝夫積極熟悉十六強賽的球，今天希望攻擊火力持續發威。 （美聯社）

俄羅斯在本屆世足賽首戰以五比○輕取沙烏地阿拉伯、再以三比一力克埃及，雖然最終無法以三連勝晉級，但俄羅斯的表現已讓外界驚豔，不過十六強賽東道主將碰上曾在二○一○年南非世足賽奪冠的「鬥牛士軍團」西班牙，不少俄羅斯球迷及媒體賽前不諱言表示，對於比賽並不樂觀。

俄羅斯球迷表示，「這場比賽將非常困難，對我們來說，不去想比賽結果，只希望球隊能戰鬥到最後一刻。」

在本屆世足賽開踢前，俄羅斯球迷對於地主隊的戰績多抱持謹慎的態度，多數球迷在接受調查時表示，俄羅斯也許會從分組賽中出線，但晉級之後能走多遠就不好說了，因為不論是對上葡萄牙或是西班牙，都是場硬仗。

俄羅斯阿金費耶夫今天將力守大門，盼帶隊闖進八強。 （歐新社）

儘管俄羅斯球迷賽前對於與西班牙之役的結果並不樂觀，但仍希望成為球隊堅強的後盾、進場替球隊加油，也讓這場比賽的門票早早銷售一空。俄羅斯當地媒體也坦言，西班牙獲勝的機率相對來說較大一些，但比賽很難預料最後結果，且又擁有主場優勢，相信爆滿的俄羅斯球迷會給球隊最大的支持力量。

根據報導指出，西班牙國王菲利佩六世將會親自前往觀戰，而曾表示一定會觀看此役的俄羅斯總統普亭則尚未確認是否到場，或許是收看轉播替俄羅斯加油。