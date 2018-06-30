udn
udn
球評列表
傑拉德 傑拉德 羅伊 羅伊 鄭仲嵐 鄭仲嵐 喬齊安 喬齊安 慕亞 慕亞 謝凱邦 謝凱邦 吳敏欣 吳敏欣 梅塞施密特 梅塞施密特 Bayes Izo Bayes Izo 何長發 何長發 關之恆 關之恆 張皓勛 張皓勛 Dennis Dennis
udn2018世足賽起義時刻世足要聞

連自己都不看好 俄羅斯球迷：戰鬥到最後就好

聯合報 記者毛琬婷／綜合報導
用LINE傳送

俄羅斯切里謝夫積極熟悉十六強賽的球，今天希望攻擊火力持續發威。 （美聯社）
俄羅斯切里謝夫積極熟悉十六強賽的球，今天希望攻擊火力持續發威。 （美聯社）

俄羅斯在本屆世足賽首戰以五比○輕取沙烏地阿拉伯、再以三比一力克埃及，雖然最終無法以三連勝晉級，但俄羅斯的表現已讓外界驚豔，不過十六強賽東道主將碰上曾在二○一○年南非世足賽奪冠的「鬥牛士軍團」西班牙，不少俄羅斯球迷及媒體賽前不諱言表示，對於比賽並不樂觀。

俄羅斯球迷表示，「這場比賽將非常困難，對我們來說，不去想比賽結果，只希望球隊能戰鬥到最後一刻。」

在本屆世足賽開踢前，俄羅斯球迷對於地主隊的戰績多抱持謹慎的態度，多數球迷在接受調查時表示，俄羅斯也許會從分組賽中出線，但晉級之後能走多遠就不好說了，因為不論是對上葡萄牙或是西班牙，都是場硬仗。

俄羅斯阿金費耶夫今天將力守大門，盼帶隊闖進八強。 （歐新社）
俄羅斯阿金費耶夫今天將力守大門，盼帶隊闖進八強。 （歐新社）

儘管俄羅斯球迷賽前對於與西班牙之役的結果並不樂觀，但仍希望成為球隊堅強的後盾、進場替球隊加油，也讓這場比賽的門票早早銷售一空。俄羅斯當地媒體也坦言，西班牙獲勝的機率相對來說較大一些，但比賽很難預料最後結果，且又擁有主場優勢，相信爆滿的俄羅斯球迷會給球隊最大的支持力量。

根據報導指出，西班牙國王菲利佩六世將會親自前往觀戰，而曾表示一定會觀看此役的俄羅斯總統普亭則尚未確認是否到場，或許是收看轉播替俄羅斯加油。

延伸閱讀

留言

熱門文章
udn 瘋運動粉絲團
udn 瘋運動
Top