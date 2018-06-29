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克羅埃西亞小組全勝更謹慎 世足16強賽要走更遠

世界日報 體育新聞組╱綜合報導
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小組賽強勢，克羅埃西亞拼延續火熱要穩紮穩打。 廖廷儀
小組賽強勢，克羅埃西亞拼延續火熱要穩紮穩打。 廖廷儀

對於克羅埃西亞主帥達利奇（Zlatko Dalic）來說，在小組賽三戰全勝當然是好的開始，但如果在16強輸給丹麥，在好的開局也是枉然。

達利奇直白表示，在三連勝後輸一場就是出局，也不會有人記得他們在世足賽小組賽的精彩表現。

「如果我們不能戰勝丹麥，當有人問你在今年世足賽做了什麼時，你能說什麼呢？什麼都說不出來，」達利奇說，「我們的第一個目標當然小組出線，但這並不能讓我們滿意；下一輪我們的對手是丹麥，現在才是關鍵時刻。」

在小組賽中，克羅埃西亞先以3：0擊敗原本冠軍熱門之一的阿根廷，並以三戰全勝、小組第一的成績晉級淘汰賽；不過，克羅埃西亞在2016年歐洲杯也取得過同樣令人印象深刻的開局，先在小組賽以2：1擊敗西班牙，並以小組第一身分晉級，卻在淘汰賽首輪就輸給葡萄牙。

丹麥的埃里克森（Christian Eriksen）將是克羅埃西亞的最大威脅，這位效力於英超托特納姆熱刺的中場大腦，在對陣秘魯的比賽中送出關鍵助攻，之後又在對澳洲的比賽中打進漂亮進球。

「埃里克森是丹麥的關鍵球員，但我們不能只對他特別關注，」達利奇說，「重要的是球隊的整體防守，而不是僅僅依靠某個人，整個球隊必須團結一致。」

丹麥克羅埃西亞世足

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