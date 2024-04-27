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布林肯受訪稱：高階晶片出口管制非為阻礙中國經濟或技術發展

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
美國國務卿布林肯訪陸，接受美媒訪問稱對中晶片出口管制非為阻礙中國發展，圖為布林肯造訪北京小眾黑膠唱片行「萊蒎」（LiPi）。(美聯社)
美國國務卿布林肯訪陸，接受美媒訪問稱對中晶片出口管制非為阻礙中國發展，圖為布林肯造訪北京小眾黑膠唱片行「萊蒎」（LiPi）。(美聯社)

路透社報導，美國國務卿安東尼·布林肯周五在接受美國國家公共廣播電台（NPR）採訪時表示，美國對向中國出口高階計算晶片的出口管制，並不是為了阻礙中國經濟或技術發展。

報導稱，自 2022 年以來，美國官方對向中國出口運算晶片實施了全面控管，切斷了輝達、超微半導體和英特爾等公司的部分銷售，這些管控是伴隨著更早期禁止向華為銷售晶片的措施之後陸續實施的。

報導稱，但美國官員已批准至少兩家美國公司－英特爾和高通獲得繼續向華為運送晶片的許可，該公司正在使用英特爾晶片為新的筆記型電腦型號提供驅動。本週早些時候，兩名共和黨議員批評了英特爾的豁免，但布林肯在接受 NPR 採訪時強調，該設備表明美國並沒有試圖阻礙中國。

布林克在訪問北京時​​對NPR主持人 Steve Inskeep 表示，「我看到華為剛剛推出了一款新筆記型電腦，號稱具有人工智慧功能，採用英特爾晶片。」 他說，「我認為這表明我們關注的只是可能對我們的安全構成威脅的最敏感技術。我們的重點不是切斷貿易，也不是遏製或阻止中國。」

報導稱，英特爾和高通向華為出售產品的許可證是川普總統執政期間獲得的，並且在拜登總統執政期間仍然有效。這些公司的直接競爭對手AMD和聯發科，尚未獲得類似的豁免，川普和拜登政府都沒有解釋原因。

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