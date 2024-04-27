各地防雷雨突襲！降雨熱區換中北部 下周只1天空檔又轉濕涼

今天鋒面仍在台灣附近持續影響，水氣偏多且不穩定，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，各地降雨機率還是偏高，留意有局部強降雨發生的機會。

今晚到明天鋒面將會逐漸往北離開，但歐宗學表示，今天環境並沒有隨之穩定下來，在偏南到西南風影響下，各地還是都可能有對流雲系發展影響帶來局部短暫陣雨或雷雨，預估降雨熱區會逐漸轉移到中北部地區。

周日晚間到下周一鋒面遠離、水氣會逐漸減少，歐宗學表示，預估各地陸續轉為多雲到晴天氣，下周一午後在山區附近及東北部地區有局部短暫陣雨機會。

下周二又會有新一波鋒面再次逐漸南下接近，水氣開始增多，歐宗學表示，西半部地區、東半部山區又會有局部短暫陣雨機會，預估午後時段降雨會比較明顯。

歐宗學表示，下周二晚間到下周三這波鋒面就會南下通過台灣，各地普遍都有短暫陣雨，局部有雷雨伴隨短時強降雨，預估西半部都是降雨熱區。

下周四鋒面逐漸遠離，但歐宗學表示，仍有雲雨帶持續影響，各地持續有較高的降雨機率、也仍然可能有局部較大雨勢發生。預估要到下周五雲雨帶也遠離以後，天氣才會真正穩定下來，轉為山區午後陣雨天氣。

歐宗學表示，下周三這波鋒面通過後，有比較明顯的東北季風跟著南下，帶來涼空氣，北部地區在降雨過後會有明顯轉涼的趨勢。預估夜間到下周五的清晨低溫約20-21度，郊區可能會再稍低一些，白天也會比較偏涼，也要留意氣溫變化、以免著涼。